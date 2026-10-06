Tortolì, l’addio di Cossu «Scelta personale, vado via con dispiacere» 

Due mesi, un caffè e un gelato con i tifosi e poi l’addio. L’avventura di Marco Cossu a Tortolì è già finita. «Nessuno screzio, ma quando scelgo non mi guardo mai indietro». Il 60enne tecnico cagliaritano ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili, per motivi di carattere personale. Una notizia che ha colto di sorpresa l’intero ambiente rossoblù. Un fulmine a ciel sereno arrivato proprio nel momento in cui la squadra stava cercando di trovare la propria identità in questo avvio di campionato di Eccellenza.

Colpo di scena

Cossu era sbarcato a Tortolì all’inizio di agosto, accolto come un profilo di esperienza e garanzia. Alle spalle un curriculum solido costruito tra Promozione ed Eccellenza con il Porto Corallo, diversi anni nel settore giovanile del Cagliari e collaboratore della prima squadra, e le esperienze tra i professionisti nello staff di Massimo Rastelli. A lui la dirigenza aveva affidato il compito di aprire un nuovo ciclo, puntando su organizzazione, lavoro e valorizzazione del gruppo. Sessanta giorni di ritiro, amichevoli, preparazione atletica e prime gare ufficiali. Quattro punti in classifica e quarti di finale di Coppa Italia (oggi l’andata a Tortolì con la Nuorese). Un progetto che sembrava avere le basi per durare. «È stata una decisione maturata nel corso delle settimane», racconta il tecnico. «Ci tengo a chiarire una cosa: alla base non ci sono né problemi familiari né di salute. È una mia scelta personale». Parole composte, tanta gratitudine. «Ho avuto un rapporto fantastico con il gruppo e con i giocatori, che hanno dato tutto quello che potevano darmi. È un rapporto che mi porterò nel cuore, faranno un percorso importante. Ringrazio i giocatori, lunedì pomeriggio erano commossi. Tutti mi hanno fatto sentire a casa». Parole al miele anche per la società: «Ringrazio la società per l’opportunità. Hanno provato a darmi il meglio. Nessuno screzio con nessuno».

Al capolinea

Cossu non nasconde un pizzico di rammarico per un progetto che sognava più lungo: «Era un’esperienza che volevo fare. L’idea era costruire una squadra di prospettiva nel tempo, creando un piccolo laboratorio: c’è una mitologia a livello giovanile, si può crescere in maniera sostenibile senza spese folli. Non è durata quanto speravo, ma resta un pezzo di vita». Speciale, infine, il legame creato con la piazza in appena sessanta giorni. «Ho avuto rapporti speciali con i tifosi. Con tanti di loro ho preso un caffè e un gelato. Sebastiano Pili, un sostenitore speciale, mi ha subito chiamato. Tutti mi hanno fatto sentire uno di loro».

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