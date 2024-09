Tortolì, in classe senza Anna Laura: la dedica della scuola 

Si torna a scuola, ma per gli alunni e i docenti della quinta elementare di Tortolì, è un rientro diverso, certamente carico di ricordi col peso insopportabile di un’assenza. Tra i banchi della classe non ci sarà il sorriso di Anna Laura Pilia, la bambina di 10 anni che ha perso la vita l’8 agosto scorso mentre si esercitava su un optimist, una piccola barca a vela, adatta proprio per i ragazzi.

Per i compagni di Anna Laura la scuola attiverà un servizio di supporto psicologico. Un’iniziativa dell’Istituto comprensivo di Tortolì per sostenere il percorso di elaborazione del lutto che ha colpito tutti. L’Istituto, guidato dalla dirigente Santina Castrogiovanni, siglerà una convenzione con uno staff di specialisti che dovrà prendersi cura dei bambini per gli eventuali problemi legati alla gestione delle emozioni e la difficoltà di comunicare i loro stati d’animo in maniera serena e partecipativa. È uno dei progetti in fase di analisi che verranno definiti in occasione del primo consiglio d’istituto in cui verrà trattata anche la proposta di intitolazione della biblioteca delle scuole elementari di via Monsignor Virgilio alla bimba. «Alle 8.30 - dice la dirigente scolastica, Castrogiovanni - suona la campanella per un minuto e i bambini saranno tutti schierati all’ingresso». Così, all’alba del nuovo anno didattico la scuola inaugura le iniziative di commemorazione dell’alunna che prenderanno forma e sostanza nelle prossime settimane. «Sì - conferma la dirigente - al primo consiglio d’istituto discuteremo le varie proposte, come quella di intitolare la biblioteca ad Anna Laura».Nella stessa biblioteca, sempre in memoria di Anna Laura, è previsto un notevole incremento di volumi anche per incentivare i più piccoli alla lettura, con l’ipotesi di organizzare un festival annuale al culmine dell’anno scolastico. Con il liceo artistico di Lanusei, centro di cui è originario Bruno Pilia, papà di Anna Laura, ex primario di Radiologia dell’ospedale di Lanusei e ultimo presidente della Provincia dell’Ogliastra, verrà attivata una collaborazione per realizzare un dipinto murale che ricorderà la bambina all’interno della biblioteca, oltre a dare nuovo colore a tutte le pareti.

RIPRODUZIONE RISERVATA