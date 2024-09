tortolì, il tris vale gli ottavi 

Tortolì 3

Idolo 0

Tortolì (3-5-2) : Marongiu, Ferreli (36’ st Loi), De Zan, Forense, Orrù, Ferrareis (11’ st F. Serra), M. Serra (45’ st D. Mameli), Pili (47’ st Lobina), Contu, Boi, Cocco (24’ st Cissè). In panchina Tangianu, M. Mameli, Vincis. Allenatore Mereu.

Idolo (4-2-3-1) : Salis, V. Stochino, Prieto, Nicol (36’ st Piras), Murru (9’ st Garre), Colaneri, Mancosu (21’ st Pirarba), Soto, Manca, P. Usai, Jatta (31’ st Carboni). In panchina Demurtas, T. Usai, Jammeh, Muceli, Taccori. Allenatore Podda.

Arbitro : Sale di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 18’ Cocco; nella ripresa, 30’ Boi, 42’ Pili.

Note : ammoniti Colaneri, P. Usai, Podda, Pili, Orrù; recupero 3’ pt-4’ st; spettatori 250.

Tortolì. È il Tortolì a staccare il biglietto per gli ottavi di Coppa Italia. Dopo il pari a reti bianche dello Sturrusè, al Fra Locci i rossoblù di Tore Mereu s’impongono 3-0 sull’Idolo. Pomeriggio caldissimo con un alto tasso di umidità: influisce sullo spettacolo. L’equilibrio si spezza con il gol dell’ex, Lorenzo Cocco. Al 18’ il 7 rossoblù si fa trovare pronto tra le maglie della difesa avversaria e su un filtrante basso ruba il tempo a Salis, con un sinistro delicato che s’infila all’angolo più lontano. L’attaccante del Tortolì non esulta, nel rispetto di un recente passato (prolifico di gol) con la maglia dell’Idolo.

La ripresa

Simone Podda non ci sta a perdere e al 9’ sostituisce il difensore Murru con Garre, attaccante iberico: effetti immediati. L’Idolo alza il baricentro e limita le uscite del Tortolì, e subito l’attacco ospite parla spagnolo. Al 18’, Garre s’impossessa della palla e dalla trequarti scarica un destro che l’ex Marongiu respinge sui piedi di Soto. Su quella palla vagante s’avventa il connazionale che ribatte verso la porta, con Marongiu miracoloso nella deviazione. Gli ospiti allentano la pressione e il Tortolì esce dal guscio. Alla mezz’ora i rossoblù trovano il raddoppio con Boi. L’azione scaturisce da una palla sporca sul versante destro, da cui arriva un tiro velenoso su cui interviene Salis, che però ha una presa difettosa: Boi è lesto a ribadire a rete per il 2-0. La reazione ospite è tutta in una conclusione (deviata) di Carboni. La ciliegina sulla torta rossoblù è la perla di Pili, anch’egli ex di turno, che su punizione da trenta metri toglie la ragnatela dall’incrocio, sorprendendo il portiere avversario. In pieno recupero Cissè sfiora il 4-0 su assist di Orrù, anche lui con un passato nell’Idolo.

