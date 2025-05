Tortolì: confermato lo stop ai due tecnici 

Restano le cinque e quattro giornate di squalifica a carico di Salvatore Mereu e Alberto Marci, primo e secondo allenatore del Tortolì, fermati la scorsa settimana dopo la semifinale degli spareggi per salire in Eccellenza contro il Coghinas (gara unica vinta 2-1 dagli ogliastrini). Il ricorso è stato respinto dalla Corte sportiva di appello, che ha motivato la decisione spiegando come «il contenuto del reclamo» presentato dai tecnici non fornisca «argomenti obiettivi» utili a smentire il contenuto del referto arbitrale, che ha la natura «di prova» su quanto accaduto in campo.

Nelle dichiarazioni difensive «non si ravvisa alcun significativo elemento» che possa «giustificare la riduzione delle sanzioni»: il richiamo «alla trance agonistica, in assenza di ulteriori fattori obiettivi di riscontro, non è idoneo» a ridurre o cancellare lo stop. Quindi anche oggi, in occasione del match di ritorno in programma in Ogliastra dopo l’1-1 dell’andata, il Tortolì affronterà in casa il Sant’Elena nella finale dei playoff di Promozione senza la guida tecnica “titolare”.

Per il resto il Giudice sportivo ha fermato per 4 turni il giocatore Francesco Zichi della Lanteri Sassari (Promozione) per aver rivolto frasi «irriguardose e ingiuriose» all’arbitro dopo una decisione non gradita nel match dei playout contro il Tonara. Squalificato per due giornate Damiano Pibia dell’Uta 2020: calciatore di riserva, invitato dal direttore di gara a uscire velocemente dal campo sul quale era entrato per festeggiare una rete della sua squadra (nella sfida dei playout contro l’Idolo), rispondeva rivolgendogli «una frase limitatamente offensiva». Inibito sino all’11 luglio Stefano Carboni, dirigente accompagnatore dello stesso club, per aver ingiuriato un guardalinee. (an. m.)

