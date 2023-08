Tortolì, balneari: tregua nella guerra delle concessioni  

Asce di guerra abbassate, almeno per il momento. Il Comune tende una mano agli operatori con la proroga di due mesi della presentazione delle osservazioni al Pul, che prevede meno spazi per le concessioni balneari e vieta il noleggio di mezzi da diporto a motore nelle spiagge. Approvato nel maggio scorso dal commissario straordinario a pochi giorni dalle elezioni, ha scatenato un vespaio di polemiche. E la minaccia di ricorsi al Tar.

I malumori derivavano dalla mancanza di confronto e dal fatto che l'ente avesse già un Pul adottato nel 2013. Gli operatori sostenevano che non fosse un atto di ordinaria amministrazione e tantomeno vi fosse l'urgenza di modificarlo. Per aggiornarlo – dicevano – si poteva attendere l'insediamento della nuova amministrazione.

L'attuale amministrazione che si è trovata con il documento già approvato e con la scadenza delle osservazioni il 22 agosto prova a mettere una pezza con la proroga dei termini di due mesi. «Vogliamo permettere a tutti i portatori di interesse e agli operatori ora impegnati nella stagione di partecipare presentando le osservazioni, per questo motivo abbiamo ritenuto necessario rinviare la scadenza - spiega l'assessore con delega all'Urbanistica Fausto Mascia - il nostro obiettivo è aprire un dialogo per risolvere le criticità, faremo di tutto per trovare la quadra» promette.

La notizia della proroga è vista positivamente da associazioni di categoria e imprese turistiche. «Accogliamo con favore questo atto da parte dell'amministrazione - dice Claudia Comida, presidente Sib Sardegna e titolare del ristorante la Capannina - Abbiamo già protocollato tramite avvocato le prime osservazioni generiche, privatamente poi ognuno farà le proprie. Con il Pul così adottato si torna indietro, non si va avanti».

«Per noi concessionari era una problematica presentare le osservazioni all'apice della stagione. Vediamo di buon grado questa proroga, un'apertura della nuova amministrazione che si mostra molto più sensibile» aggiunge Antonello Moi, dello stabilimento Su Stancu nel lido di Orrì e rappresentante Fiba Confesercenti.

Categorico Marco Ladu, titolare del Basaura beach restaurant, nell'omonima spiaggia- «Il Pul così fa acqua da tutte le parti. Abbiamo già presentato le prime osservazioni. Ben venga la proroga».

RIPRODUZIONE RISERVATA