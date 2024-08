Tortolì aspetta la super guardia medica 

A Tortolì nascerà una super guardia medica, così come la chiamano gli addetti ai lavori. Un mini Pronto soccorso, sulla scorta del disegno di legge fresco di approvazione in Regione. Il presidio, tecnicamente denominato Cau (Centro di assistenza e urgenza) si candida ad accogliere i codici minori associati alle patologie manifestate dai pazienti, in modo sgravare dagli elevati carichi di lavoro il Pronto soccorso di Lanusei. «Dal primo al 29 agosto abbiamo avuto 1780 accessi, con una media di 61 utenti al giorno: di fatto siamo tornati ai livelli pre-Covid del 2019», precisano a questo proposito dall’Asl Ogliastra. «Nonostante si sia registrato un aumento degli accessi rispetto all'ultima estate, la struttura non è mai andata in affanno e ha gestito il flusso senza particolari criticità. Sebbene la nota difficoltà nel reperimento dei medici nel nostro territorio, i turni scoperti, considerato il singolo mese, non superano il 10 per cento».

Per avere la super guardia medica si confida nell’articolo 9 contenuto sul disegno di legge in cui rientrano le disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale. La fascia costiera dell’Ogliastra, dove d’estate gravitano centomila persone, ha carenze strutturali. Al disagio si somma il fatto che, negli ultimi anni, il numero di guardie mediche turistiche è stato dimezzato e i pazienti si accalcano in Pronto soccorso anche per una semplice puntura di medusa. Che, in un’altra epoca neanche tanto lontana, poteva essere trattata nell’ambulatorio della guardia medica.

