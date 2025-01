Tortolì apre ai collegamenti con lo scalo di Roma Urbe 

L’Enac ha inserito l’aeroporto di Tortolì fra gli scali minori autorizzati a voli di linea giornalieri con Roma-Urbe. «Dal primo marzo potrebbe essere attiva una tratta aerea con voli di linea giornaliera con piccoli aerei, tra 9 e 19 posti, direttamente con la Capitale», annuncia Rocco Meloni, manager di Aliarbatax, la controllata del Consorzio industriale che detiene il patrimonio dello scalo di Tortolì in cerca di definitiva resurrezione. I vertici della società vogliono solidificare le relazioni con Fly Leone, compagnia aerea che propone voli da diverse città italiane con servizi e offerte adeguate a un traffico di tipo business. Sul sito della compagnia figura anche Tortolì (tratta non ancora operativa) tra le destinazioni dei propri voli, in aggiunta a Bastia, Olbia e Cagliari.

La vetrina esplorativa propone ai visitatori gli angoli più suggestivi della cittadina e dell’intera Ogliastra, da Baunei ad Arzana passando da Bari Sardo e Ulassai. A breve, i manager della Fly Leone e di Aliarbatax incontreranno gli imprenditori ogliastrini interessati a compartecipare allo sviluppo dell’aeroporto di Tortolì in termini di continuità territoriale e di charter turistico. «Fra le ipotesi - spiega l’amministratore di Aliarbatax - ci sarà anche la costituzione di una compagnia aerea locale, composta da Fly Leone e imprenditori locali, con sede operativa e legale a Tortolì». Alla vigilia di Natale, la Giunta regionale ha deliberato gli atti per la realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento alle norme di safety e security necessarie a ottenere le autorizzazioni da parte dell’Enac per adeguare lo scalo all’aviazione commerciale. Antipasto di spesa dei 3,5 milioni di euro di cui è beneficiaria Aliarbatax.

