Tortolì a un passo dall’Eccellenza 

Tortolì. L’ultima volta del Tortolì in Eccellenza risale alla stagione 2018/2019. Da allora è passata tanta acqua sotto i ponti. Ma ora è (quasi) tempo di festeggiare. Se la promozione fosse arrivata sul campo i caroselli di auto invaderebbero ancora le strade. Tant’è: l’ufficialità del ripescaggio arriverà nei prossimi giorni (il Consiglio federale è convocato per il 5 agosto), ma il fallimento del Barisardo spalanca le porte del massimo campionato di calcio regionale ai rossoblù.

«Penso sarà un premio al lavoro e alla serietà. Ci siamo insediati nel 2019 e abbiamo fatto un passo alla volta, migliorando costantemente i risultati senza mai tralasciare l’aspetto gestionale e la cura del settore giovanile». Il presidente Andrea Demurtas non trattiene la felicità: «Sarà un regalo per tutta la comunità, che merita l’Eccellenza. È doveroso ringraziare dirigenti, staff, giocatori e sponsor. Ma ho due dediche particolari: la prima a Giovanni Cualbu e alla sua famiglia, con cui ho mosso i primi passi in dirigenza. La seconda avrei preferito non farla: è per Maurizio Mulas, mancato lo scorso maggio, con cui abbiamo collaborato ed era un grande tifoso del Tortolì. Crediamo esulterà anche lui per questo traguardo». Il Tortolì ripartirà da Tore Mereu in panchina e, fra gli altri, dai senatori Federico Serra, Simone Orrù e Lorenzo Cocco, tortoliesi di sangue.

