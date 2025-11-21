“Torta sospesa” per i bisognosi: nessuna richiesta 

Non se lo aspettavano, ma a oltre un mese dalla partenza dell’iniziativa non c’è stata nessuna richiesta per la torta sospesa. Il progetto dell’associazione Anteas insieme al pasticcere Nicola Loi, punta a regalare una torta al mese ai più bisognosi per festeggiare il compleanno o qualche ricorrenza, ma finora non si è fatto avanti nessuno.

«Non riusciamo a spiegarci come mai nessuno ci abbia chiamato» ,dice Loi, «io una volta al mese posso regalare una torta ma non mi sono arrivate richieste. Magari si vergognano a chiedere ma l’associazione ha lasciato il numero dove si può chiamare e segnalare anche in anonimo. Noi speriamo che ci arrivino richieste anche adesso nel periodo delle feste perché sappiamo comunque che ci sono tante persone che hanno bisogno e vorremmo tanto regalare un momento di serenità e gioia».

Per prenotare la torta, in fondo basta poco. È sufficiente chiamare i numeri 3517088414 o 3492943929, oppure recarsi direttamente nella sede dell’associazione Anteas in via Rossi Vitelli 63B. E un giorno chissà, «se avremmo richieste potremmo fare anche il panettone sospeso», aggiunge Loi. ( g. d a. )

RIPRODUZIONE RISERVATA