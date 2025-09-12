VaiOnline
Oristano
13 settembre 2025 alle 00:52

“Torta-denuncia” al sindaco  

La “torta-denuncia” arrivata ieri in Comune, ad Oristano, è stata rispedita al mittente. Poi però il sindaco Massimiliano Sanna ha accettato di incontrare Andrea Mulas, in arte Andy Bostro, l’ex maratoneta fondatore del progetto Messagexxx che da anni è impegnato in varie battaglie anche contro l'incuria. Ieri con un gesto provocatorio ha voluto ricordare all’amministrazione e ai cittadini che Oristano è la città di Eleonora d’Arborea, simbolo di giustizia e radici profonde. «Oggi quelle radici rischiano di marcire tra piazze rotte e marmi abbandonati. La mia protesta è dolce solo in apparenza: Oristano merita rispetto, cura e futuro. Non possiamo tradire la nostra regina e il nostro popolo». La torta-denuncia è un invito a risvegliare la coscienza civica. «Alla fine ho incontrato il sindaco, lunedì ci vedremo per parlare di un progetto da realizzare insieme». ( s.p. )

