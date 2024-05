Torru: «Pronto a battere Milia» 

La priorità è ricostruire il centrodestra quartese, diviso da tempo su tutto. E iniziare a lavorare in anticipo a una coalizione unita, magari guidata da Fratelli d’Italia. «Stavolta il candidato sindaco dev’essere scelto dalla politica cittadina, non calato dall’alto come è successo nel 2020», dice Lucio Torru, ex Pd’Az e da alcuni mesi nel gruppo consiliare di FdI, il consigliere comunale più votato nelle ultime tornate elettorali. Una discesa in campo, la sua: «Io sono disponibile, purché tutti i partiti del centrodestra si uniscano intorno a un progetto per la città», annuncia.

Centrodestra da ricostruire

La spaccatura fra i gruppi del centrodestra è evidente da tempo: nessuna linea politica comune, solo voti in ordine sparso. Come per l’ultima variazione di bilancio sull’avanzo di amministrazione: fra astensioni e assenze in minoranza, a votare contro la manovra finanziaria sono stati solo FdI, insieme a Pd e al gruppo di centrosinistra Cambiamo Quartu. «Dopo l’uscita pubblica del sindaco Milia su una sua probabile ricandidatura, molti colleghi di centrodestra stanno guardando verso lo schieramento opposto», dice Torru, «un atteggiamento deludente. Io ho cambiato diversi partiti, ma sono sempre rimasto all’interno degli stessi confini politici».

Il guanto di sfida

Così Torru propone un’alternativa al progetto civico di Milia e annuncia la sua discesa in campo. «Non temo una sfida con l’attuale sindaco, credo di avere l’esperienza per essere il candidato del centrodestra, inoltre ho il riconoscimento da parte della città, visto che da diverse consiliature sono il più votato».

Iniziano quindi le prime manovre elettorali, a due anni dalle Amministrative in città. «Non possiamo svegliarci come sempre due mesi prima delle elezioni, c’è un centrodestra da ricostruire, e una proposta politica da spiegare ai quartesi», sottolinea Torru. Senza imposizioni dall’alto. «Stavolta dev’essere la base politica cittadina a decidere, non come per le scorse elezioni. Lo chiesi anche allora di essere candidato come sindaco ma la decisione fu un’altra: resti convinto che con me il centrodestra avrebbe vinto al primo turno». E non mancano le critiche all’attuale Giunta e alla maggioranza: «La città ha bisogno di assessori quartesi, che conoscano il territorio e le esigenze della nostra comunità. Tanti consiglieri senza esperienza e senza un passato politico, un sindaco che cammina e decide da solo, e troppi ritardi su diversi settori».

Il partito

Linea condivisa con il suo partito, FdI. «È necessario riporre le basi per un’alternativa coerente che abbia chiare le azioni politiche su cui costruire un progetto, con l’unione delle forze civiche, autonomiste e del centrodestra», commenta il capogruppo in Consiglio Michele Pisano. E sul passo in avanti di Lucio Torru aggiunge: «Una disponibilità forte di consenso e di esperienza».

