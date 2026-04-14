Torru in campo, sarà capolista di FdI 

La delusione, almeno all’apparenza, è alle spalle. Quando ormai parlava da candidato sindaco del centrodestra, Lucio Torru, non senza rammarico, ha dovuto fare un passo indietro e ieri ha annunciato ufficialmente il suo sostegno a Marco Porcu, scelto dalla coalizione come sfidante di Graziano Milia nella corsa alla poltrona di primo cittadino. Torru sarà il capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni del 7 e 8 giugno. Il consigliere comunale ha dato ancora una volta la sua disponibilità a correre per il partito di Giorgia Meloni e a sostenere, appunto, la candidatura di Porcu.

Le sue parole

«Ho fatto un passo indietro per il bene della coalizione, mettendomi al servizio del partito come ho sempre fatto» dice Torru, «ora lavoriamo tutti insieme per sostenere Marco Porcu come sindaco. Sono anni che lotto e lottiamo per risolvere diverse questioni che affliggono Quartu. È giunta l’ora di un risanamento e puntiamo con forza come Fratelli d'Italia, a intervenire sugli aspetti più urgenti che in tutti questi anni non hanno trovato una soluzione concreta».

Il coordinatore provinciale di Cagliari di Fratelli d'Italia, Luca Pilia, sostiene la scelta di Torru come capolista nelle elezioni di Quartu. «Parliamo di una figura storica» spiega, «un punto di riferimento che conosce ogni angolo e ogni problematica del territorio quartese. La sua lunga e proficua esperienza in consiglio comunale è la garanzia di cui la nostra lista ha bisogno. Lucio Torru saprà trasformare la profonda conoscenza delle potenzialità di Quartu in azioni amministrative efficaci sin dal primo giorno». L’accoppiata «tra la forza propulsiva di Porcu e la memoria storica amministrativa costituisce l’offerta politica più credibile per gli elettori quartesi. E Fratelli d’Italia si presenta a queste elezioni con una squadra coesa, che unisce l’energia delle nuove generazioni all'esperienza di chi ha già dimostrato di saper amministrare con dedizione».

Parole di stima per Torru arrivano anche dal candidato sindaco Marco Porcu, «ringrazio ancora una volta Lucio per essersi messo a disposizione del progetto politico che mi vede candidato sindaco, confermando lo spirito di unione della coalizione e di tutti coloro che vogliono regalare a Quartu una nuova stagione amministrativa».

Milia già in campo

Come noto, Porcu dovrà vedersela con il sindaco uscente Graziano Milia che proprio nei giorni scorsi ha presentato la sua lista civica. Ne fanno parte in ventotto, per metà uomini e per metà donne, con il più giovane che ha 34 anni e il più anziano 78. «Una lista rigorosamente paritaria» aveva detto Milia durante la presentazione, «perché siamo convinti che in un’azione di governo debbano essere rappresentate tutte le sensibilità». Milia ha già incassato l’appoggio del Pd in un percorso che però questa volta sarò civico senza il simbolo del partito. E in un incontro organizzato lunedì nella sede in via Porcu i Dem hanno svelato il simbolo usato per la lista che farà parte della coalizione civica guidata dal sindaco uscente, “Patto democratico per Quartu Sant’Elena”. Con Milia in una lista civica anche il sardista Cristian Stevelli.

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