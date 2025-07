«Torru è l’unico nome forte» 

«Lucio Torru è l’unico candidato forte, con lui possiamo vincere». Dopo il placet della base cittadina di Fratelli d’Italia, si allarga il consenso per il consigliere comunale come leader del centrodestra per le Amministrative del prossimo anno: a puntare su Torru è anche l’ex sindaco Davide Galantuomo che sta lavorando a una lista civica a sostegno della candidatura dell’esponente di FdI. L’unico nome al momento in campo come possibile competitor dell’attuale sindaco Graziano Milia che, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, dovrebbe ricandidarsi alla guida di una colazione civica più allargata rispetto all’attuale maggioranza.

L’endorsement

Primo cittadino quartese dal 2001 al 2004, eletto ai tempi con la spilletta di Forza Italia, Galantuomo da tempo non ha tessere di partito. Il suo nome era circolato nei mesi scorsi come possibile candidato alla guida della colazione di centrodestra, ipotesi che a questo punto sembra superata. «Come sindaco ho già dato», dice, «l’amore per Quartu mi spinge però a impegnarmi ancora per migliorarla e farla crescere». Impegno che - come per le elezioni del 2020 - si traduce in una lista civica work in progress alla quale Galantuomo sta lavorando in prima persona. «Ma non sarò candidato», precisa, «mi sto occupando di mettere insieme un gruppo di persone che, con competenza e passione, daranno un contributo importante nella costruzione della coalizione e del programma per la città».

Le trattative

Gli incontri politici nel centrodestra quartese vanno avanti da mesi. Al tavolo i partiti e le forze politiche dello schieramento tradizionale, più alcuni movimenti che stanno nascendo a livello locale. «È chiaro che la candidatura a sindaco gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della coalizione», evidenzia Galantuomo, «e non possiamo pensare che a decidere le sorti di Quartu possa essere la classica politica di spartizione delle città fra i partiti nel tavolo regionale. Sicuramente è il primo passo da fare in un ragionamento generale, poi però va valutato se il candidato è adeguato, conosciuto e apprezzato a livello locale», aggiunge Galantuomo per poi chiarire il concetto: «Stavolta il nome va deciso ascoltando la base cittadina delle forze politiche alleate».

Cambio di rotta

Un riferimento chiaro all’esperienza delle Amministrative 2020, quando il ruolo di leader del centrodestra era stato dato a Christian Stevelli, battuto dall’attuale sindaco Milia al ballottaggio: «Un nome calato dall’alto, deciso dall’allora governatore Christian Solinas che in campagna elettorale non si è proprio visto».

Sulla guida del centrodestra per le elezioni della prossima primavera Galantuomo non ha dubbi. «Lucio Torru», ribadisce, «è inserito nel tessuto sociale della città, solo lui può raccogliere bisogni e consensi che altri non riuscirebbero ad avere».

RIPRODUZIONE RISERVATA