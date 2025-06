Torri troppo vicine a siti archeologici 

Le torri eoliche si troverebbero a meno di 3 chilometri da importanti siti archeologici, con il rischio di pregiudicare anche eventuali nuovi rinvenimenti. Per questa ragione il Tar Sardegna ha ritenuto legittima la bocciatura della Soprintendenza Archeologica al nuovo parco eolico con 11 aerogeneratori (66 Megawatt) che la società Iberdrola Renovables Italia Spa vorrebbe realizzare tra Carbonia, Iglesias e Gonnesa.

La sentenza è stata depositata ieri dalla Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale presieduto dal giudice Marco Buricelli. La società, con gli avvocati Carlo Camandé, Serena Caradonna e Ilaria Arrigo, aveva impugnato il parere tecnico del Ministero della Cultura che, di fatto, bocciava il progetto. « L’impianto eolico», aveva detto la Soprintendenza, pronunciandosi contro il progetto, « ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti e che richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Si evidenzia, tuttavia, che tali indagini potrebbero, verosimilmente, incrementare il quadro di conoscenze finora noto, che comunque si rappresenta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase». Nell’area, infatti, si troverebbero testimonianze di epoca preistorica, nuragica e con villaggi e tombe dei giganti, oltre ad una serie di ville e fattorie di età romana. Per i giudici del Tar Sardegna la motivazione che ha fatto scattare l’inidoneità dell’area ad ospitare le torri eoliche è dunque legittima: da qui la decisione di rigettare il ricorso.

E sempre ieri, in materia di rinnovabili, è stata depositata una seconda sentenza, ma di segno opposto, anche questa ricadente nel territorio di Carbonia. A rivolgersi al Tar Sardegna è stata la società En.It. Fv Carbonia srl, assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, che intende realizzare un parco agrivoltaico in località Terra Niedda. Lo sportello Suap del Comune (difeso dall’avvocato Carlo Castelli) aveva negato il via libera ad un progetto da 9,87 Megawatt, ritenendolo incompatibile con il patrimonio archeologico perché ritenuto visibile dal Monte Sirai. In questo caso i giudici hanno ritenuto illegittima la procedura adottata per motivare il parere negativo, accogliendo così il ricorso.

