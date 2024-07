Torri eoliche, la moratoria finisce in Procura 

Esposti, nuove proposte di legge. E la raccolta di firme per la legge di Pratobello che entra finalmente nel vivo. Sono tante le novità sulla lotta alle speculazioni nel settore delle energie rinnovabili.

La prima riguarda l’apertura di un fronte giudiziario sull’interpretazione della moratoria regionale per torri eoliche e pannelli fotovoltaici. L’uso di termini generici e dal significato ampio potrebbe portare all’estensione dei divieti anche ai cantieri già avviati. A decidere saranno i giudici: il caso è al centro di un esposto alla procura della Repubblica di Cagliari, presentato dal comitato “Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica”. Il documento riguarda l’impianto in fase di costruzione a Villacidro ma è destinato a incidere su tutti i progetti sardi. Finora dal blocco sono state escluse – tra le polemiche – tutte «le opere già autorizzate e per le quali i lavori sono iniziati precedentemente» all’approvazione della legge, come ha specificato la presidente della Regione Alessandra Todde. Ma secondo l’avvocato Michele Zuddas, che ha affiancato il comitato nella presentazione dell’esposto, «le parole della governatrice sono slegate dal testo della norma».

La vicenda

Tutto ruota attorno a due articoli della legge 5 del 2024. La finalità della legge (descritta al secondo comma) è quella di «scongiurare l’irreversibilità degli impatti sul territorio derivanti dalla realizzazione, installazione o avviamento» di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Per fare questo, fino a quando non sarà approvata una legge sulle aree idonee, il Consiglio regionale ha stabilito (articolo 3) il «divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica». Ci sono alcune deroghe, disciplinate «in modo preciso e specifico», ricorda l’esposto, ma «tra queste non si rinviene alcuna deroga ai progetti autorizzati per cui si sia dato avvio ai lavori». Non solo. La norma intende evitare «impatti irreversibili» derivanti dall’avviamento degli impianti. Secondo il comitato «è chiaro» che l’ambito di applicazione della legge è da estendere «a tutti i progetti autorizzati e in fase di realizzazione a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori».

Le altre denunce

Il maxi progetto di Villacidro è poi al centro di altri due esposti. Il primo dell’Anfor, l’associazione nazionale forestali. «L’ambito territoriale in esame sembrerebbe ricadere in zona urbanistica classificata agricola», dove «sussiste il divieto di realizzare nuovi impianti», scrive il presidente dell’associazione Pierino Daveri, che chiede alla Procura di verificare se ci siano «eventuali ipotesi di reato». Poi c’è la denuncia di altre due associazioni, Sardegna Pulita di Angelo Cremone e Donne ambiente Sardegna di Lidia Frailis: chiedono di verificare se il progetto rispetti il Piano di assetto idrogeologico e se l’inizio dei lavori sia avvenuto nei tempi corretti. Secondo la ricostruzione delle associazioni, affiancate dall’avvocato Alessandra Nocco, il cantiere sarebbe stato avviato solo due giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, il 14 aprile 2023. Nell’esposto si sostiene – con l’aiuto di foto satellitari – che ad agosto, quattro mesi dopo, in realtà non risultava «nessuna attività concreta dei lavori».

La raccolta firme

Nel frattempo la raccolta di firme per la legge di Pratobello entra nel vivo. Da oggi – fino al 16 settembre – i sardi «potranno firmare nei Comuni di residenza», spiega il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu.

E nuovi divieti per gli impianti eolici potrebbero arrivare anche da Roma. Il deputato del M5S Emiliano Fenu ha presentato una proposta di legge per vietare le pale nelle zone a rischio di incendio, perché in queste aree gli «aerogeneratori» ostacolano «l’arrivo dei mezzi di soccorso e in alcuni casi influiscono negativamente sull’efficacia degli interventi di spegnimento».

