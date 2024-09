Torri eoliche dismesse: in Italia emergenza-rottami 

La speculazione eolica che si profila in Sardegna, destinata a sacrificare quegli elementi fondamentali per lo sviluppo, come ambiente, paesaggio e identità storica e culturale, è soltanto uno degli aspetti più controversi della cosiddetta “transizione ecologica”. L’altro, non meno preoccupante e del tutto sottovalutato, è quello della reale sostenibilità di alcune fonti energetiche definite “green“. Lo sono davvero? I dubbi affiorano leggendo un recente rapporto dell’Anev, l’Associazione nazionale energia del vento, che riunisce oltre 100 aziende che operano nel settore dell’eolico.

Le criticità

Lo studio evidenzia le criticità legate allo smaltimento degli impianti eolici al termine del loro ciclo vitale, in particolare delle pale che presentano caratteristiche dimensionali e costruttive che implicano, allo stato attuale, notevoli difficoltà nel riciclo dei materiali che le compongono. Saranno 30-40mila le tonnellate di pale eoliche da smaltire in Italia nel prossimo decennio e farebbero parte della prima generazione di impianti eolici installati verso la fine degli anni ’70. La vita utile media delle turbine eoliche è di circa 20 anni. Dopo questo periodo, alcune delle proprietà meccaniche e strutturali dei loro componenti maggiormente sollecitati potrebbero decadere, rendendo necessari interventi manutentivi per allungarne la vita utile, oppure, laddove sia più opportuno o necessario, procedendo alla completa sostituzione con macchine di ultima generazione.

I materiali

Tuttavia, se buona parte di un aerogeneratore è costituita da leghe metalliche, e quindi facilmente riciclabili, lo stesso non si può dire delle pale, costituite per l’80-90% in peso, di materiale composito (resine epossidiche arricchite con fibre di vetro e, in alcuni casi, anche fibra di carbonio), oltre ad altri materiali minori (come colla, vernici, schiuma di polistirene, schiuma poliuretanica e legno di balsa). E in assenza di una filiera consolidata sia nella valorizzazione del tipo di rifiuto che nel suo successivo riutilizzo, l’unica destinazione possibile di questi componenti risultano essere le discariche o l’incenerimento. Peccato che, come sottolinea la stessa Anev, nell’ultimo decennio la maggioranza del Paesi Ue ha votato a favore delle leggi che vietano lo smaltimento in discarica di tali materiali, per cui diventa urgente identificare e promuovere soluzioni sostenibili per la gestione del fine vita.

L’emergenza

Allo stato attuale non sembrerebbe che gli impianti eolici siano in linea con i criteri di sostenibilità, e neppure coerenti con il principio dell’economia circolare. In assenza di soluzioni alternative a breve termine, è facile immaginare quale potrebbe essere lo scenario futuro sul piano ambientale. Soprattutto per la Sardegna, sommersa da centinaia di richieste per parchi eolici da parte di società di dubbia provenienza e con limitati capitali. Un’emergenza da mettere in conto nel dibattito politico.

