«Torri ascensori? No, ecomostri» 

«Quelle torri sono un ecomostro, non una riqualificazione», hanno denunciato i residenti. «Consumano suolo, creano nuove barriere e rendono invivibili i pianterreni. Doveva essere un miglioramento, invece è un disastro». Erano meno della metà delle 53 famiglie interessate ai lavori nelle case comunali di Monte Gurtei, quelle che mercoledì sera hanno partecipato all’assemblea convocata alla presenza del sindaco Emiliano Fenu, dell’assessora dei Lavori pubblici Giulia Corda e del direttore dei lavori. I residenti hanno chiesto il blocco immediato della costruzione delle torri ascensori, parte del progetto finanziato con fondi del Pnrr per un importo complessivo di 7,4 milioni di euro. Per i partecipanti, il progetto avrebbe subito una «variante peggiorativa».

Fogne che saltano

«Quelle torri sono un disastro - hanno ribadito i residenti – Che creano solamente nuove barriere». Tra loro, per sentire, anche la consigliera d’opposizione Lisetta Bidoni che tre anni fa partecipò all’illustrazione del progetto. Tra le denunce la vetustà delle fogne, non comprese nei lavori, che saltano e che per i residenti saranno tombate.

Nell’incontro, i cittadini hanno raccontato i disagi quotidiani: finestre bloccate, maniglie mancanti settimane, pozzetti aperti, tubature del gas ancora da spostare e sevizi bloccati. «Siamo rimasti quindici giorni senza maniglie e con le finestre bloccate - ha detto un residente – Le fogne saltano quattro volte l’anno».

Avanti tutta

Il direttore dei lavori, Sergio Russo, ha spiegato che le modifiche sono state necessarie per ragioni tecniche: «Nella posizione iniziale gli ascensori sarebbero “atterrati” dentro i bagni o avrebbero servito solo due appartamenti. Le torri sono state riposizionate per garantire funzionalità e accessibilità». Sullo stop ai lavori, l’assessora Giulia Corda ha chiarito: «Impossibile con fondi Pnrr, devono essere eseguite le lavorazioni come da progetto». Molte le difficoltà denunciate dalle società che gestiscono i sottoservizi – gas, elettricità e acqua – «ma negli ultimi mesi abbiamo registrato un’accelerazione. Non è normale che i lavori si prolunghino così, ci occuperemo del problema», ha garantito il sindaco.

