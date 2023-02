Torretta e pedalò restano a Scivu 

Dopo l’avvio nello scorso anno del procedimento per presunte irregolarità di un chiosco fronte mare, nei giorni scorsi è arrivata la diffida a eliminare «le opere e gli elementi estranei al paesaggio e alla concessione demaniale marittima». A caccia di abusi sulla Costa Verde, gli agenti della Polizia municipale di Arbus sono tornati ancora sulla spiaggia di Scivu e questa volta hanno verificato l’abbandono sull’arenile di pezzi della struttura amovibile dello stabilimento balneare gestito dalla società Lido di Scivu di Maria Paola Dessì. L’ordine è tassativo: «Entro venerdì il ripristino dello stato dei luoghi, in un’area soggetta a vincolo di tutela ambientale e paesaggistica».

Gli abusi

Nei giorni caldi dell’estate, la Municipale, impegnata a stanare eventuali furbetti delle concessioni demaniali sulla Costa Verde, arrivò sulla spiaggia di Scivu. L’operazione, preceduta da una minuziosa attività di accertamento metro alla mano, era scattata il 3 agosto. Gli agenti contestarono a Dessì l’aumento di occupazione dell’arenile per quasi 100 metri quadrati in più rispetto a quelli autorizzati. Fatto aggravato dal mancato rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggisti, in una fascia costiera a 300 metri dalla battigia, e ambientali, in quanto zona inserita nel sito di interesse comunitario da “Piscinas a Rio Scivu”. La risposta del gestore non si fece attendere: tramite il portale Sardegnasuap, presentò una richiesta di sanatoria, bocciata dalla Regione: «Urbanisticamente non è possibile il rilascio di un titolo che necessità obbligatoriamente di conformità paesaggistica». Nel frattempo Lido di Scivu informava il Comune che le opere abusive «erano state totalmente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi».

La diffida

Il 23 febbraio, i vigili urbani sono tornati a Scivu e hanno verificato che alcune parti del chiosco sopravvissute alle mareggiate invernali occupavano la spiaggia: una torretta d’avvistamento capovolta, un pedalò, piastrelle in cemento, un tubo per l’energia elettrica lungo la scarpata che sovrasta la spiaggia, cavi Enel scoperti, un pericolo per l’incolumità pubblica. Immediata l’ordinanza dell’ufficio tecnico del Comune che non lascia spazio a ulteriori rinvii: «Eliminare le difformità riscontrate e darne comunicazione al Comune entro sette giorni».