Torres, voglia di successo 

Vietato perdere. Caldamente consigliato il ritorno alla vittoria che manca da sei partite. Siamo appena all'ottava giornata, ma la bassissima classifica non è tollerabile oltre per una Torres che pur puntando su un progetto a media-lunga scadenza con tanti giovani ha l'urgenza di avere serenità in classifica. E nel presentare il match odierno contro la Sambenedettese (stadio “Vanni Sanna” ore 14.30) lo ha sottolineato anche il tecnico Michele Pazienza: «Veniamo da un momento dove i risultati non ci danno ragione, ma la strada dal punto di vista del lavoro è quella giusta, il potenziale di questa squadra è superiore alla classifica. Dobbiamo cambiare la direzione dei risultati, perché questo pesa su tutti, giocatori, dirigenza, tifosi, si genera malumore e si spegne l'entusiasmo, ma a questo solo noi possiamo porre rimedio, trovando il risultato in tutti i modi».

L'allenatore difende il lavoro della squadra, ma è conscio che occorre fare molto di più in zona gol, dove la Torres segna pochissimo. Appena 5 reti, penultimo attacco del girone: «In settimana abbiamo lavorato su situazioni per migliorare la produttività in attacco».

Rientri e assenze

In quest'ottica è una buona notizia il recupero del centravanti Musso dopo qualche giorno di stop conseguente a una delle tante botte prese contro l'Ascoli. L'altra buona notizia è la presenza del portiere Zaccagno, che rientra dopo oltre un mese per la frattura al primo dito della mano destra. Da capire se è pronto per l'impiego da titolare. In ogni caso ha scontato la squalifica Petriccione e c'è anche Marano. Da capire anche se l'esterno Zambataro sia pronto almeno per un impiego part time. Niente da fare invece per il trequartista Mastinu, che rientrerà in gruppo la settimana prossima, e quasi nulle le chance per il difensore Mercadante, ancora non al meglio. Assenze che si aggiungono a quelle del difensore Stivanello (si cura a Bologna) e dell'esterno Lattanzio. Agli infortunati si aggiunge il jolly mancino Nunziatini, squalificato dopo l'espulsione contro l'Ascoli.

Gli avversari

Quinta a 11 punti, la neopromossa formazione marchigiana è ancora imbattuta in trasferta dove ha ottenuto il colpaccio sul Perugia e due pareggi con Gubbio e Pianese. Il bomber è Eusepi: 4 reti, una segnata su rigore. A sostenere gli ospiti sono previsti circa duecento tifosi che riempiranno la Curva Sud.

Torres (3-5-2): Marano (Zaccagno); Biagetti, Antonelli, Fabriani; Zecca, Sala, Giorico, Lunghi (Brentan), Dumani; Musso (Diakite), Di Stefano.

