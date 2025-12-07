Torres, vittoria sfumata 

Torres 1

Pineto 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Sala, Giorico (15’ st Brentan), Mastinu, Zambataro; Starita (15’ st Lunghi), Di Stefano (30’ st Masala), Musso (30’ st Diakite). In panchina Marano, Nunziatini, Carboni, Biagetti, Dumani, Bonin, Mercadante. Allenatore Greco.

Pineto (4-3-3) : Tonti; Serbouti, Postiglione, Frare, Ienco (20’ st Borsoi); Schirone (47’ st Nebuloso), Lombardi, Germinario (40’ st Gagliardi); Mastropietro (20’ st Pellegrino) D’Andrea (40’ st Vigliotti) Bruzzaniti. In panchina Marone, Boccacci, Amadio, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Capomaggio, Menna. Allenatore Tisci.

Arbitro : Rossini di Torino.

Reti : nel primo tempo 39’ Mastropietro; nel secondo tempo 7’ Musso.

Note : ammoniti Postiglione, Giorico, Germinario, Starita, Serbouti, Schirone; recupero 4’ pt-5’ st; spettatori 2.690.

Sassari. Di nuovo in gol, ma la vittoria non arriva nonostante la più bella Torres degli ultimi mesi. Termina 1-1 al “Vanni Sanna” contro il Pineto. Sulla coscienza dei rossoblù i gol sbagliati. Sulla coscienza di un arbitro con scarsa personalità una gara dove ostruzionismo e sceneggiate degli abruzzesi hanno dimezzato il tempo di calcio vero giocato. Gli ospiti sono persino passati in vantaggio per primi sul “solito” errore nella propria trequarti.

La squadra sassarese ha sbandato qualche minuto, poi ha ripreso a costruire gioco e occasioni anche senza quella brillantezza fisica dei primi 20 minuti, ma cercando sempre di allargare l'area e portare più giocatori nella trequarti.

Primo tempo

Parte fortissimo la Torres che cerca e trova la profondità, con Musso che tiene palla pochissimo rispetto al passato da centravanti-boa. Sono cinque i tiri in porta sino al 20: tre li fa un Di Stefano inarrestabile, in due occasioni è bravo Tonti, in un'altra la palla sfiora la traversa. Ci provano anche Musso, che ha più visuale ma calcia sul portiere, e Zambataro che angola bene ma il portiere ospite chiude. Poi i giocatori ospiti iniziano a buttarsi in terra e lamentarsi, oppure a protestare contro assistente, arbitro e quarto uomo. Per un quarto d'ora non si gioca praticamente. E quando si riprende, Giorico perde palla, va via Lombardi centralmente e tira: rimbalzo storto che viene respinto da Zaccagno ma sulla palla si avventa Mastropietro per la doccia fredda. La Torres è sotto choc, commette un errore Idda e rischia di prendere un altro gol: Antonelli in scivolata davanti alla linea mette in angolo il tiro di Bruzzaniti. Al 45’ si corner svetta Antonelli e segna ma il gol viene annullato per ostruzione sul portiere di Starita.

Ripresa

Il secondo tempo si apre col pareggio: al 52’ Sala va via a destra e dal fondo crossa sull’angolo opposto dove Musso segna di testa. Al 72’ lancio da 40 metri di Lunghi per Musso che entra in area ma conclude sul portiere, la palla rimbalza davanti alla porta e Di Stefano non ci arriva per un soffio. Su una punizione a favore errore colossale di Fabriani che stoppa male la palla, interviene e segna D’Andrea ma l’arbitro annulla perché aveva già fischiato per fermare l’azione.

RIPRODUZIONE RISERVATA