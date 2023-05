Torres, vittoria con vista salvezza 

Nel girone A della serie C, il Su Planu incassa un’altra sconfitta interna. Le piemontesi della Freedom affossano la squadra cagliaritana per 5-0. Nel prossimo weekend le ragazze di Panarello, ormai condannate all’ultimo posto, dopo una stagione complicata, ricevono lo Spezia per poi chiudere il campionato tra due settimane a Pavia. C’è comunque una gradita notizia: in attesa dell’ufficialità, la centrocampista 22enne biancoblù Marta Serra, dovrebbe essere inserita nella lista delle convocate della Nazionale, per un raduno in programma questa settimana.

Le sassaresi indirizzano subito a loro favore la partita, gestendo palla sin dai primi minuti. Alle rossoblù bastano nove minuti per sbloccare il risultato con la Adam. La Torres non si ferma al vantaggio e continua a premere. Marenic ci prova per due volte, prima con un rasoterra e poi con una botta dalla distanza che impegna in respinta il portiere ospite. C’è anche un palo colto in mischia a negare il 2-0, che però arriva al 21’ di rigore. Fadini dagli undici metri trasforma e fissa il 2-0 che mette la gara sui binari giusti per le rossoblù, che gestiscono il risultato anche nella ripresa. Le iniziative delle padrone di casa sono agevolmente controllate da Congia e compagne che portano a casa un successo fondamentale in chiave salvezza. Domenica la Torres sarà impegnata in casa contro il Cittadella e chiuderà la stagione a Verona, con il Chievo, per raccogliere gli ultimi punti salvezza.

La Torres sbanca Trani per 2-0 e compie uno scatto (forse) decisivo per la salvezza. A due giornate dal termine del campionato di serie B, il successo sulle pugliesi dell’Apulia e la contemporanea sconfitta del Genoa (2-0 interno contro l’Hellas Verona), consente alle ragazze di Garavaglia di scavalcare proprio le liguri e di agganciare il quintultimo posto, a quota ventisei punti, a +4 dalla terzultima.

Gara in discesa

Su Planu altro ko

Tharros a valanga

La promozione conquistata aritmeticamente una settimana fa non ferma la Tharros, che non si risparmia nella penultima giornata dell’Eccellenza. Niente sconti al Maracalagonis sconfitto per 19-0. Le biancorosse, nell’anticipo di venerdì, vanno a segno con otto giocatrici diverse. Grandi protagoniste la bomber Mattana che firma un poker e Sanna con una tripletta. Doppiette per Scalas, Piras, Rattu e Russu. Partecipano al festival del gol anche Cadoni, Dessì, Farris e De Martis. Successo anche per il Caprera. Contro il Cagliari la squadra neroverde si impone per 3-1: alla mezzora la Camara porta in vantaggio le padrone di casa su rigore, ma nella ripresa (53’) arriva il pareggio di Botti, poi al 60’ e al 72’ la doppietta di Angulo Torre fissa il 3-1 finale. Ha riposato invece la Torres B, che domenica a Frutti d’oro farà visita al Cagliari nel recupero dell’ottava giornata, e chiuderà il torneo in trasferta con la Tharros. Per l’ultima di campionato il Caprera riceverà il Maracalagonis.

La Coppa

Ieri pomeriggio intanto è cominciata l’avventura della Tharros (quale detentrice della Coppa Italia di Eccellenza regionale) nelle fasi nazionali della Coppa Italia di categoria. Le ragazze di Lella Giglio hanno esordito con un successo travolgente contro l’Academy Ladispoli, in un quadriangolare che le vedrà impegnate anche con L’Aquila 1927 e Villaricca Calcio. Le biancorosse si sono imposte per 6-0, grazie a due triplette messe a segno da Mattana e Scalas. Domenica prossima le oristanesi giocheranno in trasferta a L’Aquila e tra due settimane chiuderanno il girone in casa contro le campane del Villaricca. La vincente del girone accederà poi alle semifinali.

