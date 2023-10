Torres, vincere per fuggire 

Sassari. Prove di fuga. Acquisito il +6 sulle inseguitrici (ma il Cesena deve recuperare la gara contro la Vortus Entella), la capolista solitaria Torres cerca la vittoria che le può consentire di distanziare ulteriormente le avversarie. Se la squadra sassarese ospita questo pomeriggio al “Vanni Sanna” la Spal (inizio alle 14), il calendario popone come posticipi di domani Cesena-Carrarese, Perugia-Virtus Entella e Pescara-Recanatese che inevitabilmente assottiglieranno il gruppo delle inseguitrici. Discorsi più da giornalisti e da tifosi che da tecnico, visto che Greco continua a ripetere che è troppo presto per guardare classifica e calendario e bisogna concentrarsi solo sulla propria partita.

L’avversaria

Attenzione però, prima c’è da battere la Spal che contro i rossoblù l’ha sempre fatta franca, non uscendo mai sconfitta nei precedenti degli anni scorsi. Non inganni la classifica modesta con 11 punti, uno in più della zona playout, e il modesto bilancio in trasferta che parla di un colpaccio (1-0 contro la Juventus Next Gen) a fronte di tre sconfitte contro Cesena, Recanatese e Arezzo. La formazione ferrarese arriva a Sassari per fare una gara di contenimento, dove probabilmente intaserà la propria metà campo per togliere spazi e tempi alla manovra rossoblù. Ragione di più per riproporre Diakite in attacco, che con la sua statura e abilità nei colpi di testa può risultare utile in una partita nella quale non sarà semplice giocare palla a terra ma si dovranno anche usare traversoni e calci d’angolo per scardinare la difesa ospite. I numeri dicono pure che finora la Spal non ha vinto quando l’avversaria ha segnato almeno un gol: ha conquistato i tre successi col punteggio di 1-0, mentre contro la Lucchese ha realizzato per l’unica volta due reti ma il match è finito in pareggio.

Ranghi ridotti

Il difensore Idda è ancora fuori, l’infermeria ha accolto pure l’esterno destro Zecca che si è fatto male nel primo quarto d’ora a Pescara. Dubbio sul rientro degli infortunati Giorico e Liviero. Qualche possibilità per il centrocampista di andare in panchina. Non impiegarli oggi significherebbe concedergli un’intera settimana per il recupero completo, dato che non ci sono gare infrasettimanali. Finora l’allenatore Greco ha sempre ricevuto risposte positive dalla panchina. Sulle corsie esterne possono giocare Masala a destra e Pelamatti o Kujabi a sinistra.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Masala, Cester, Mastinu, Kujabi; Ruocco, Scotto (Fischnaller), Diakite.

