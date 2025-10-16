Torres, vietato sbagliare  

sassari. «Dalla gara di Pesaro abbiamo attinto energie, ora dobbiamo riprenderci i punti che i ragazzi meritano», afferma il tecnico Michele Pazienza. La decima giornata di Serie C si apre oggi con l’anticipo notturno fra Torres e Forlì: si gioca al “Vanni Sanna” dalle 20,30. I rossoblù inseguono il gol, che manca da tre giornate, e la vittoria, assente addirittura da 8 turni. I romagnoli sono settimi in classifica grazie soprattutto ai risultati tra le mura amiche, perché in trasferta hanno vinto con la Sambenedettese ma perso con Arezzo, Rimini e Pontedera.

Ottimismo

Quel pizzico di fiducia riportato da Pesaro più con la buona prestazione che col risultato (solo un pareggio) va trasformato in campo in una prova altrettanto solida ma anche più precisa negli ultimi venti metri. «Aver creato tanto e non aver preso gol sono due fattori positivi, se creiamo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ma è chiaro che serve qualcosa di più se vogliamo dare un indirizzo diverso alla stagione».

Mastinu e Giorico

I due veterani hanno finalmente lavorato insieme al gruppo con continuità. «Saranno convocati - dice mister Pazienza - ma non vi so dire che minutaggio avranno, soprattutto Mastinu è fermo da tempo». Il capitano e trequartista non ha ancora disputato una gara di campionato, quindi qualora venga messo in campo sarà solo nel finale, giusto per fargli riassaggiare il ritmo-gara. Più autonomia per Giorico, che invece di gare ne ha giocate cinque.

Al di là dell’impiego, la loro presenza infonde personalità a un gruppo ancora alla ricerca di solidità. Probabile venga riproposta la formazione che bene ha fatto a Pesaro, con l’unica variazione di Musso al posto di Diakite.

I rivali

Squadra che gioca col 4-3-3, il Forlì presenta un particolare curioso: tutti i 9 gol realizzati finora sono arrivati dopo l’intervallo, così come ha incassato 7 degli 8 gol totali nel secondo tempo. «Un dato che potrebbe essere casuale. È una formazione che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, rapida e veloce, davanti ha due esterni d’attacco bravi a saltare l’uomo e sa portare tanti giocatori sopra la linea della palla. Quindi dovremo essere puntuali nei raddoppi e magari colpirla col le nostre ripartenze».

Tra gli uomini da tenere d’occhio ci sono l’attaccante Petrelli (3 gol, uno su rigore) e il centrocampista Menarini, già a segno due volte.

La formazione

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan, Lunghi, Scheffer; Musso (Diakite), Di Stefano.

