«Torres vietato mollare» 

sassari. «Evitiamo di rilassarci come l’anno scorso, quando il Cesena andò in fuga». Il tecnico Alfonso Greco fa tesoro dell’esperienza passata e chiede alla squadra di tornare subito alla vittoria e «dare il massimo sino alla fine».

Settimana particolare per la Torres, reduce dalla sconfitta in casa della Ternana in quello che era una sorta di spareggio per il secondo posto. Uno stop che ha interrotto la serie di 11 partite positive e ha fatto allontanare la battistrada Virtus Entella a +8 e gli umbri a +4 (con gli scontri diretti a loro favore). Restano da giocare la sfida tra prima e seconda e il match dei rossoblù a Chiavari contro la capolista, match che tuttavia visto il distacco, a nove turni dalla fine del campionato, non bastano da sole a riaprire la corsa dei sassaresi alla promozione diretta. Salvo un ipotetico crollo dell’Entella, che finora ha avuto una costanza simile a quella del Cesena (sconfitta soltanto una volta).

Domani al “Vanni Sanna” arriva il Legnago Salus (inizio alle 15), che non è più la cenerentola del torneo dopo aver pareggiato proprio contro la capolista (1-1) e aver ottenuto due vittorie consecutive contro Gubbio (3-0) e Milan Futuro (2-1).

Mister Greco, avete analizzato la sconfitta contro la Ternana?

«Sì, profondamente. Abbiamo perso la gara da quando abbiamo fatto gol a quando abbiamo subito il primo: come concetto non dovevamo prenderlo. Ci siamo abbassati troppo, soprattutto a destra. Poi dopo il pareggio siamo tornati in partita e abbiamo anche creato qualcosa. La seconda rete è una giocata individuale, che si può anche accettare. Nella terza non ci siamo accoppiati bene, poi la partita l’hanno avuta in mano loro portandola alla fine con l’esperienza e la qualità che hanno».

Rimpianti?

«Potevamo anche perdere contro la Ternana, visto che solo per la panchina ha speso il 70 per cento dell’intero budget della Torres. Ma siamo consapevoli che potevamo fare qualcosa di più».

Il primo posto si è allontanato, che succede ora?

«L’anno scorso inconsciamente nel momento in cui ci è aumentato il distacco dal Cesena abbiamo mollato qualcosa. Bisogna dare il massimo».

Pensate solo ai playoff?

«Abbiamo il dovere di dare il massimo in queste nove partite, può succedere ancora di tutto e poi ci sono comunque gli spareggi. È importante mantenere l’entusiasmo perché il percorso che la squadra sta facendo è importante».

Pensate anche a gestire il finale di campionato?

«È ancora presto per fare calcoli, però possiamo utilizzare questo periodo per recuperare bene i giocatori acciaccati e fare ritrovare la migliore condizione fisica a chi rientra da un infortunio. L’ideale è arrivare al finale di stagione con tutti alla massima condizione».

Che aria tirava nello spogliatoio alla ripresa degli allenamenti?

«I ragazzi hanno voglia di riscattare la sconfitta, purtroppo anche questa settimana siamo alle prese con alcuni stati influenzali».

Arriva il Legnago Salus, terzultima ma non in disarmo. Che gara sarà?

«Incontriamo un avversario che ha trovato l’assetto giusto nelle ultime partite, il Legnago è in fiducia e ha fatto risultato importanti, come bloccare sul pareggio la Virtus Entella. Ci aspetta quindi una gara che va affrontata al massimo».

