Torres vicina all’impresa 

Torres 1

Ternana 1

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani (26’st Mercadante), Coccolo, Dametto; Zambataro, Giorico (26’ st Masala), Mastinu (37’ st Casini), Liviero (26’ st Guiebre); Varela, Diakite (26’ st Nanni), Fischnaller. In panchina Petriccione, Petricciuolo, Brentan, Masal, Scotto, Idda, Goglino, Zecca. Allenatore Greco.

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Donati (21’ st Casasola), Lo Iacono (1’ st Maestrelli) Capuano, Martella (21’ st Tito); Corradini, De Boer; Carboni (1’ st Curcio), Romeo (35’ st Donnarumma), Cicerelli; Cianci. In panchina Vitali, Novelli, Patanè, Ferrante, Aloi, Mattheus, Krastev. Allenatore Abate.

Arbitro : Calzavara di Varese.

Reti : st 30’ Zambataro, 38’ Dametto (a).

Note : ammoniti Giorico, Lo Iacono, Carboni, Capuano, Cianci, Varela; recupero 1’ pt - 4’ st; spettatori 3.971.

Sassari. Uno “scippo sportivo” quello subito dalla Torres al “Vanni Sanna” con la Ternana. I rossoblù fanno la partita, costruiscono più della vice capolista (che non tira mai nello specchio della porta), ma alla fine si ritrovano con un pareggio che impedisce loro il sorpasso in classifica. Davvero una disdetta questo risultato dopo un match molto tattico contro un’avversaria che raramente è finita fuori equilibrio ma è stata comunque costretta a subire spesso l’iniziativa dei sassaresi di Greco, molto aggressivi nel pressing. Più che il cinismo, contro la migliore difesa del girone è mancata quella fortuna che dovrebbe assistere gli audaci. Ma la formazione di casa ha dimostrato di avere la personalità e la qualità per giocarsela con le migliori.

Primo tempo

Autoritaria la squadra sassarese nel primo tempo. La Ternana si fa viva solo al 5’ con un tiro di Romeo murato da un difensore al limite dell’area, poi si deve accontentare delle briciole di possesso palla che la Torres le lascia. Il pressing alto dei rossoblù costringe la Ternana a costruire quasi sempre dal basso e a combinare comunque poco una volta arrivata alla trequarti.

La squadra sassarese invece costruisce un bello schema su angolo destro al 7’ ma il rasoterra di Zambataro sfiora il palo destro. Al 13’ Varela ruba il tempo ai difensori, accelera e viene atterrato da Lo Iacono: potrebbe anche essere rosso perché davanti il giocatore non aveva più avversari, ma l’arbitro opta per il giallo. Qualche minuto dopo, incornata alta di Diakite. La Torres controlla e la Ternana si difende coprendo benissimo il campo, tanto che negli ultimi 10’ Greco chiede a Varela e Fischnaller di scambiarsi di fascia per cerca r e qualche varco.

Secondo tempo

La Ternana inserisce la punta Curcio ma il tema non cambia. Zambataro prova un paio di traversoni dalla destra. Mastinu spara il siluro al 65’ e il portiere deve respingere e poi inseguire la palla per bloccarla. A metà ripresa il tecnico Greco ne cambia addirittura quattro. La Torres è rinvigorita e al 75’ Guiebre da sinistra effettua il traversone, la palla arriva in are a destra a Zambataro che stoppa e segna facendo esplodere lo stadio.

I rossoblù premono sulle ali dell’entusiasmo ma subiscono la beffa su un traversone senza neppure grosse pretese sul quale Dametto colpisce male di testa spedendo all'indietro con traiettoria spiovente che supera Zaccagno. Il colpo basso rinvigorisce gli ospiti che riescono ad alleviare la pressione e costruiscono nel finale l’unica vera azione della loro partita, ma il tiro di Donnarumma dal limite è abbondantemente fuori.

