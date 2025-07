Torres, via allo sfoltimento 

Ultimo giorno di lavoro al “Vanni Sanna” questo pomeriggio per la Torres. In giornata la società comunicherà l'elenco dei convocati per il raduno di Sappada, in provincia di Udine e già sede del ritiro del Cagliari per due anni, nel 2013 (ultimo anno di presidenza Cellino) e nel 2014 (il primo dell’era Giulini). Sappada dal 17 al 30 luglio accoglierà la preparazione al quarto campionato consecutivo in serie C. Si saprà così chi dei 31 giocatori sotto contratto farà parte della squadra che ha in mente il nuovo tecnico Michele Pazienza. Una formazione che sarà sicuramente più giovane – l'età media dei cinque acquisti è di 21 anni – e giocoforza dovrà rinunciare a qualcuno dei veterani over 30 anche se hanno ancora uno o addirittura due anni di contratto.

Il mercato

Tra l'altro le operazioni in entrata non sono ancora concluse. “Radiomercato” parla di un interesse per l'attaccante Christian Tommasini che però è sotto contratto col Gubbio sino al 2027. Meno complessa la trattativa per Antonino Musso, 26 anni, del Sorrento.

In partenza

Lunedì si è allenato a parte il difensore Paolo Dametto la cui permanenza a Sassari appare obiettivamente difficile. In gruppo invece l'attaccante Gigi Scotto che dovrebbe essere ceduto ad altra squadra (ha estimatori sia in C sia in D) anche se i due anni di contratto rappresentano uno scoglio. L'attaccante Luca Zampoaro invece ha firmato sino al 2026 e una sua eventuale cessione sarebbe più agevole. Si è allenato pure il bomber Manuel Fischnaller che invece ha chiesto di andare via dopo due campionati in doppia cifra di gol. Non si sono allenati invece la punta Moahamed Sanat che lascerà Sassari e il difensore Luca Coccolo, che ha presentato certificato medico, ma potrebbe rientrare nel reparto arretrato.

Da capire poi chi dei giocatori rientrati dal prestito resterà a Sassari: oltre a Sanat e Coccolo ci sono pure il portiere Maran, la punta Goglino e il centrocampista Nunziatini, e proprio quest'ultimo sembra quello con le maggiori possibilità di restare in rosa.

L'entusiasmo dei nuovi

Lunedì è stato presentato Alberto Lunghi, 22enne proveniente dall'Arzignano Valchiampo, dove ha chiuso la sua terza stagione con oltre 30 presenze e 5 gol. «Ho giocato sia da seconda punta nel 3-5-2 che da trequartista nel 3-4-1-2», ha spiegato il neo giocatore rossoblù. Entusiasmo non di facciata per Lunghi: «Con chiunque ho parlato mi ha detto solo cose positive sulla società e l'ambiente, questa è un'occasione per crescere ancora».

L'italoalbanese Sajmir Dumani, che a settembre farà 20 anni, ha commentato: «Il primo allenamento è stato duro, ma va bene così». Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Dumani proviene dal Chieri, formazione della serie D: «Sono un centrocampista esterno di sinistra che può fare anche la mezzala ed eventualmente giocare a destra. Vengo qui con la voglia di crescere e di guadagnarmi spazio».

Da otto anni in Italia, Gabriel Iovieno è nato in Brasile e lo si capisce dalle dichiarazioni: «Mi piace avere la palla e fare le giocate, quando non ho la palla aggredisco l'avversario. Vengo dalla serie D e so che questo è un campionato diverso, ma voglio crescere e sono a disposizione della squadra». Coi suoi 18 anni Iovieno è il più giovane dei nuovi acquisti ma non in assoluto perché verranno aggregato un paio di ragazzi classe 2009 del vivaio rossoblù.

