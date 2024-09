Torres, uno stretto 4° posto 

Torres imbattuta dopo quattro turni. Ma non prima, anzi quarta in classifica: a -2 dalla coppia di testa Virtus Entella-Pescara (contro gli abruzzesi ha pareggiato) e a -1 dalla Vis Pesaro, battuta nella prima di campionato. Sia il tecnico Greco che il difensore Dametto hanno sottolineato: «Il punto ottenuto è positivo perché il Milan Futuro è una grande avversaria».

Per quanto visto in campo è sicuramente un punto guadagnato: il portiere dei giovani rossoneri è stato praticamente inoperoso a differenza di Zaccagno. Si tratta di capire se la squadra sassarese poteva fare meglio nonostante lo stop in riscaldamento del regista Giorico e l'assenza per infortunio dell'ala Varela che potrebbe anche protarsi per tre-quattro partite. Contro una formazione giovane, esuberante atleticamente, il tecnico Greco ha preferito giocarsi la carta dell'esperienza, ma la scelta non ha pagato, perché persino i difensori centrali del Milan Futuro nonostante l'altezza da corazzieri erano più rapidi delle punte rossoblù.

Cambi e turnover

L'allenatore rossoblù sembra più propenso ad affidarsi ai soliti (salvo scelte dettate da acciacchi e infortuni) ma deve decisamente essere più coraggioso o tempestivo nei cambi. In due gare Fischnaller ha giocato 90 e 85 minuti, mentre Scotto in entrambe le partite è uscito al 79'. Il rapido e fantasioso Goglino ha giocato 16 minuti a Campobasso e la miseria di 5 minuti contro il Milan. Il neo acquisto Nanni ha fatto panchina a Campobasso e mercoledì ha debuttato con 16 minuti. Logica vuole che sabato contro il Pineto almeno uno dei due over 30 parta dalla panchina con la promozione a titolare di uno tra i più giovani Goglino e Nanni. O almeno, che i cambi siano fatti decisamente prima, anche per avere più giocatori freschi e non insistere troppo sui soliti. Tanto più senza l'ala Varela, con la Torres chiamata a trovare qualche soluzione diversa.

Difesa e centrocampo

In difesa Mercadante e Fabriani sono una garanzia, Dametto da centrale non è dispiaciuto e anche qualora non recuperasse Antonelli, c'è anche Coccolo da alternare. A centrocampo, l’assenza di Giorico come regista dovrebbe consentire a Mastinu di agire in mezzo al campo perché né Masala né Brentan sono costruttori di gioco.

La presenza di quattro esterni (Zecca, Zambataro, Guiebre e Liviero) lascia tranquilli anche in caso di un'assenza. Insomma, si tratta solo di dare più spazio ad alcuni giocatori per non affaticare quelli più utilizzati finora tra gli Over 30.

