Torres, una vittoria che vale il terzo posto 

Per Pasquetta una gita... dentro la porta. Quella del Carpi. Perché la vittoria vale per la Torres il terzo posto matematico. In realtà sarà terzo posto comunque se il Pescara – che attualmente è indietro di 4 punti - non dovesse espugnare il campo del Legnago Salus. Il tecnico Alfonso Greco torresino è diretto in proposito: «La partita di lunedì è importante perché dobbiamo blindare il terzo posto, serve un risultato positivo». Non scontato, dal momento che la formazione del modenese non è in disarmo ma a sua volta insegue i playoff. «Occorrerà da parte nostra una prestazione importante contro una formazione che cerca i playoff e quindi ha motivazioni».

Stadio allargato

Il match di domani è anche una prova generale per la “nuova capienza” del “Vanni Sanna”: la sinergia tra la società rossoblù e il Comune di Sassari ha permesso di ampliarla a 6.145 posti. In pratica si potrà utilizzare tutta la gradinata. E per invogliare l'accesso, la società ha pensato a prezzi di favore: ingresso a un euro in gradinata per tutti gli studenti di Elementari, Medie e Superiori della Provincia di Sassari. Prezzo ridotto (10 euro) per l’accompagnatore, che sarà obbligatorio per ogni minorenne. Il biglietto in gradinata costerà 10 euro anche per tutti gli studenti universitari ed Erasmus e per i genitori degli allievi della Scuola Calcio.

Preparazione playoff

Il tecnico Greco risponde così al discorso su come la squadra si sta avvicinando agli spareggi per la promozione in serie B: «Non c'è una ricetta precisa, cerchiamo di ottimizzare il lavoro, poi nei playoff sarà fondamentale la testa. Entusiasmo e fiducia possono fare la differenza».

Sono rimaste solo due gare, questa contro il Capri e l'ultima sul campo della Lucchese, quindi se occorre testare qualche combinazione in attacco o a centrocampo (pur nell'alveo del modulo 3-4-1-2) occorre farlo ora.

No Diakite, sì Nanni

Il centravanti Diakite è stato squalificato per somma di ammonizioni. L'ivoriano è il secondo realizzatore della squadra con 7 reti, dopo Fischnaller che ne ha 12. Tutti gli altri sono staccati. Occhio però a Nanni, il centravanti della nazionale di San Marino è tornato alla ribalta con la rete della vittoria ad Ascoli realizzata al 95'. Mister Greco evidenzia: «Il lavoro paga sempre, Nanni è un ragazzo positivo, che si allena a testa bassa e sono contento che abbia raccolto il frutto di questo lavoro». Merita di partire da titolare, magari assieme a Scotto se si decidesse di fare rifiatare Fischnaller.

Carpi corsara

Il rendimento della formazione ospite è bilanciato se si considerano i punti fatti in casa e quelli in trasferta, ma vanno sottolineati i risultati importanti: le vittorie ottenute sui campi di Ternana, Pineto e Arezzo, il pareggio a Chiavari contro la Virtus Entella.

I realizzatori migliori del tecnico Cristian Serpini sono il centrocampista Cortesi e l'attaccante Gerbi, con 7 reti a testa, dietro la coppia c'è la punta Saporetti con 4 gol.

