Torres, una stagione fallimentare  

Doveva essere l'annata della ricostruzione con lancio di diversi giovani, ma ormai è un campionato dove l'unico obiettivo è diventato la salvezza. Da raggiungere con una marcia lunga e faticosa, perché le concorrenti dirette non si fermano. Il Bra ha ottenuto un punto a Forlì ed è distante 3 lunghezze, il Livorno – proiettato fuori dalla zona playout grazie alla rimodulazione della classifica dopo l'esclusione del Rimini – ha pareggiato a Gubbio. Significa che il distacco dalla zona tranquilla è salito a 7 punti, o meglio 8, perché contro il Livorno pesa la sconfitta per 3-1.

Ecco il pagellone della Torres per settori relativo alla prima parte di questa stagione. Con una sottolineatura: i voti, tutti insufficienti, possono essere migliorati con le gare di dicembre e del girone di ritorno.

Proprietà e dirigenza: 5

È stata applicata male la buona idea di svecchiare la squadra, che aveva ben nove giocatori over 32 tra i più utilizzati, e che deve fare i conti con la riforma Zola. Nella ristrutturazione dell'organico sono state troppe le partenze nei reparti responsabili della manovra offensiva. La società non è riuscita a trattenere Fischnaller, il giocatore che più ha influito sui due grandi campionati, e questa non è una colpa. Ma a quel punto si doveva tenere almeno uno tra l'esterno sinistro Guiebre, l'ala Varela, le punte Scotto e Nanni che oltre a fare gol, producevano azioni e assist. In più l'infortunio di Mastinu prima e Zecca poi ha quasi azzerato quell’alchimia che si era creata nel reparto offensivo. Sono state provate diverse formule, ma inutilmente, almeno sino al ritorno di Greco: appena 5 reti in dodici turni.

Le carenze della squadra sono apparse evidenti dopo due mesi, ma la società ci ha messo troppo a prendere una decisione, rinviando di un altro mese e questo ha aggravato ulteriormente la classifica. Ai tifosi la lentezza nel prendere le decisioni non è piaciuta.

L’ex tecnico Pazienza: 5

La Torres ha provato a scommettere su un allenatore giovane e preparato, che aveva fatto bene ad Avellino ma era anche reduce da due esoneri, nella stessa Avellino e con la Reggiana. Nelle prime due-tre partite si è visto anche un gioco interessante, nonostante l'assenza di Mastinu, poi ai primi risultati negativi tecnico e squadra sono entrati in confusione.

Alcuni giocatori sono usciti dal radar (Bonin), altri come Nunziatini dopo l'utilizzo non esattamente nel proprio ruolo, sono stati messi da parte. Il trequartista Carboni è stato pressoché ignorato, l'esterno Zambataro ha fatto troppa anticamera dopo il fallito passaggio alla Ternana. Pazienza ha provato anche a passare alla difesa a quattro, ma ormai lo scoramento era dilagato e la squadra rossoblù ha continuato a raccogliere poco o nulla anche quando obiettivamente avrebbe meritato qualcosina in più.

Squadra: 5,5

La meno colpevole, ma comunque ci si aspettava di più. Ai veterani confermati (dieci più Zambataro) si chiedevano personalità e solidità. Dai giovani arrivati ci si attendeva quella fame di emergere che in campo diventa intensità e faccia tosta.

A conti fatti l'unico giovane che è emerso è Mattia Sala, peraltro in prestito dal Pisa.

Tra i giovani di proprietà della Torres ci sono il trequartista Carboni, gli esterni Dumani e Lattanzio, il difensore Biagetti, le punte Di Stefano e Bonin, e lo stesso Nunziatini, che è più interno di centrocampo che esterno. Chiudere il campionato senza averne “lanciato” almeno un paio, significa aver perso un anno.

