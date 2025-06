Torres, una panchina per quattro 

È la settimana della scelta dell'allenatore. La Torres vuole chiudere per il tecnico che sostituirà Alfonso Greco e dovrà aprire un nuovo ciclo con una squadra sicuramente più giovane di quella che ha chiuso la stagione con il terzo posto ma anche l'eliminazione dai playoff per la serie B.

Gli obiettivi

Attenzione: a prescindere dal nome e dalla campagna acquisti-cessioni sarebbe errato pretendere una Torres che viaggi ancora fra le prime tre della classe, soprattutto considerato l'arrivo nel girone dell'Inter Under 23 e la presenza di tanti club ambiziosi (e dal budget superiore) come Ascoli, Perugia e Ternana, mentre per capire se ci sarà anche la Sampdoria bisogna attendere il secondo playout in programma venerdì. Non che i rossoblù siano meno ambiziosi, ma lo step che è legittimo attendersi è quello di una formazione che chiuda la stagione in crescita e non in calo (singolarmente e coralmente) e che sia in grado di affrontare finalmente i playoff da protagonista.

Quattro in lizza

Per quanto riguarda la scelta dell'allenatore sono quattro i candidati probabili. Massimo Donati , 44 anni, che ha fatto esperienza in Grecia con l'Athens Kallithea dopo le due stagioni a Legnago; Antonio Buscè , 49 anni, che ha vinto la Coppa Italia col Rimini; Michele Pazienza , 43 anni, nel girone di ritorno a Benevento e con esperienze pure ad Avellino e Cerignola; Alessandro Formisano , 34 anni, che si è messo in luce nella Pianese. Fra i quattro Pazienza sembra in vantaggio su Donati. Sono circolati anche altri nomi, ma in questo momento non sembrano esserci trattativa avanzate.

L'obiettivo della società sassarese è far firmare il contratto (probabilmente biennale) al nuovo allenatore entro la settimana in modo poi da avere quasi un mese per definire a grandi linee la rosa, in modo da poter iniziare a fine luglio la preparazione. Eventuali ritocchi all'organico possono essere fatti anche nel mese di agosto, ma occorrono almeno una ventina di giocatori (compresi tre-quattro giovani del vivaio da valutare) per iniziare a lavorare anche dal punto di vista tattico. Bisogna considerare infatti che col tecnico Greco si è viaggiato col pilota automatico: modulo 3-4-1-2, con sole variazioni nella composizione del terzetto davanti, ma con compiti ben definiti per difesa e centrocampo. Il nuovo allenatore potrebbe avere idee diverse, ma soprattutto avrà almeno sette-otto giocatori diversi da inserire.

