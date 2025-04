Torres, un successo per chiudere i conti 

Sassari. L’obiettivo è chiaro: «Blindare il terzo posto», ha dichiarato il tecnico Alfonso Greco. Però la Torres oggi si troverà di fronte un Carpi che ha motivazioni altrettanto forti: agguantare la decima posizione, vale a dire i playoff, che dista appena due lunghezze. Si gioca al “Vanni Sanna” con inizio alle 18 e l’orario fa presupporre che non ci sarà l’affluenza sperata, dato che diversi tifosi in quel momento saranno ancora al lavoro.

Confermati i prezzi speciali per la gradinata, utilizzabile appieno per ampliare la capacità a 6.145 posti: ingresso a un euro per tutti gli studenti di scuole Elementari, Medie e Superiori della provincia di Sassari. Prezzo ridotto (10 euro) per l’accompagnatore, che sarà obbligatorio per ogni minorenne. Il biglietto in gradinata costerà 10 euro anche per tutti gli studenti universitari ed Erasmus e per i genitori degli allievi della Scuola Calcio.

Due turni

È l’ultima in casa di campionato ma non l’ultima della stagione, perché i rossoblù disputeranno la fase nazionale dei playoff basata su gare di andata e ritorno e non sulla partita secca come i due turni della fase a gironi.

La squadra sassarese è terza aritmeticamente se vince oppure se il Pescara non conquista i tre punti in casa del Legnago Salus, perché a quel punto non può più superare i rossoblù, favoriti dagli scontri diretti in caso di arrivo a pari merito.

Disponibilità e disagi

La Torres ha messo a disposizione degli emiliani campo di allenamento, navetta tra albergo e campo, servizio di lavanderia e attrezzatura. Dei 50 tifosi arrivati nell’Isola sembra siano ripartiti tutti o quasi. Enrico Bonzanini, direttore generale del Carpi, ha detto di aver «trovato la grande disponibilità della Torres e dell’albergo Pegasus. Siamo l’unica squadra delle 20 del girone che dovrà affrontare le ultime due decisive gare con una logistica così complicata». Non è superfluo ricordare che i disagi nei trasferimenti verso e dalla Penisola sono la regola per la Torres e le formazioni sarde.

Stato di forma

Dopo aver perso contro Campobasso e Bubbio la squadra emiliana ha vinto sul campo della vice capolista Ternana per 1-0 ma poi in casa non è andata oltre il pareggio contro il Legnago Salus. Non sarà della partita perché squalificato l’attaccante Sall (due reti finora), mentre lo slittamento di 48 ore potrebbe rendere utilizzabile l’acciaccata punta Fossati.

Restano invece indisponibili il difensore Verza e l’attaccante Amayah.

Disponibili

La Torres ha una serie aperta di quattro risultati utili di fila: vittoria casalinga col Rimini per 2-0, pareggio a Chiavari contro la Virtus Entella per 1-1, pari interno contro la Spal 0-0 e colpaccio al 95’ ad Ascoli grazie a Nanni, che potrebbe giocare titolare anche perché l’altro centravanti Diakite è squalificato. È rientrato nel gruppo dopo quasi due mesi il trequartista Carboni.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Mastinu; Nanni, Fischnaller (Scotto). Allenatore Greco.

