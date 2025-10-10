Torres, un solo risultato 

Rinascita o crisi profonda. Nel mezzogiorno e mezzo di fuoco domani a Pesaro c’è in gioco «una parte importante del futuro di sviluppo della squadra», come ammette lo stesso tecnico Michele Pazienza. Che aggiunge: «Inutile girarci intorno, il risultato è quello che manca più allo staff, alla squadra, alla società. Solo il risultato ci può dare quella serenità e quella fiducia necessaria per crescere». Quando i rossoblù scenderanno in campo si saranno disputate altre partite e il terzultimo posto potrebbe essere ancora più pericolante. D’altro canto le due squadre sono divise solo da una vittoria e quindi se la squadra sassarese ritroverà quel successo che manca da sette giornate aggancerà i marchigiani con il prezioso vantaggio del colpaccio esterno. Una nuova sconfitta invece costringerebbe la società a pensare seriamente alla posizione dell’allenatore o comunque a qualche provvedimento.

Ci vuole tempo

L’allenatore torresino evidenzia un aspetto: «Anche la Vis Pesaro ha cambiato diversi giocatori come noi e ci vuole tempo perché la squadra si assesti. Si affrontano comunque due formazioni da valori simili, che l’anno scorso hanno fatto campionati differenti, quindi vincerà chi ha più fame». La vittoria serve anche a riaccendere quell'entusiasmo che si sta raffreddando: «È giusto che i tifosi esprimano il malcontento, da parte mia devo solo pensare a lavorare. L'entusiasmo dobbiamo riconquistarlo con i risultati sul campo, non si può fare altrimenti».

Le assenze

Pazienza distingue poi tra attenzione e pressione mentale: «Io credo in questa squadra e credo che valga più della classifica. In questo momento devo alleggerire la testa dei giocatori, lasciandoli più liberi, chiamatelo coraggio o personalità, se volete. Del resto ai giocatori dico che possono anche sbagliare, almeno dimostra che stanno provando a fare qualcosa. Poi si può lavorare sull’errore». Mancheranno due di personalità come Mastinu e Giorico: «Mastinu ha ripreso ad allenarsi col gruppo ma ancora non è pronto per la convocazione, contiamo sulla settimana prossima, così come per Giorico. L’esterno Lattanzio ha recuperato. Invece il difensore Stivanello è ancora indisponibile». Ha scontato la squalifica Nunziatini, in ballottaggio con Dumani per il ruolo di esterno sinistro. Da capire se in attacco ci sarà ancora Starita o si tornerà al 3-5-2 con due punte, Musso e Di Stefano.

