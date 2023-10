torres, un pareggio da grande 

Perugia 1

Torres 1

Perugia (4-3-1-2) : Furlan; Mezzoni (19’ st Ricci), Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni (1’ st Vasquez), Bartolomei, Kouan; Santoro (19’ st Paz); Lisi (43’ st Acella), Matos (19’ st Seghetti). In panchina Abibi, Cancellieri, Cudrig, Torrasi, Morichelli, Giunti, Souare. Allenatore Baldini.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Cester (37’ st Masala), Kujabi, Pelamatti (37’ st Fabriani); Mastinu (23’ st Lora); Scotto (30’ st Ruocco), Fischnaller (37’ st Menabò). In panchina Garau, Pinna, Liviero, Giorico, Nunziatini, Siniega, Goglino, Sanat. Allenatore Greco.

Arbitro : Arena di Torre del Greco.

Reti : secondo tempo 15’ Fischnaller, 25’ Seghetti.

Note : a mmoniti Mastinu, Mezzoni, Cester, Santoro, Idda. Recupero 2’ pt-5’ st.

Perugia. Un pareggio da grande squadra sul campo di una grande avversaria appena retrocessa dalla serie B. Finisce 1-1 al “Curi” di Perugia. La Torres nn è più a punteggio pieno ma resta capolista solitaria, imbattuta dopo otto giornate. A +8 sugli umbri che contavano proprio sul big match per riaprire il campionato.

Pareggio giusto tra due formazioni che si sono affrontate con rispetto, agonismo e qualità tecniche. La squadra sassarese è andata in vantaggio con Fischnaller, alla seconda rete di fila, e si è fatta raggiungere da un guizzo di Seghetti. Resta la prestazione solida e autoritaria. Nonostante l’assenza del centravanti Diakite, prevista, e quelle impreviste di Giorico a centrocampo e Liviero sulla corsia sinistra, out dopo il riscaldamento.

La cronaca

Al 28’ Dametto svetta di testa su angolo da destra: il portiere devia sul fondo. Al 35’ Kujabi ci prova da fuori area: il velenoso rasoterra angolato chiama al tuffo Furlan. Nel secondo tempo il Perugia ha il possesso palla ma la Torres si difende con intelligenza. Al 59’ Cester arpiona un pallone che stava per finire sul fondo, rimette in mezzo, arriva Scotto pressato da un difensore, sul contrasto la palla finisce a Fischnaller che insacca. Il tecnico di casa ordina tre cambi per dare più peso offensivo alla squadra. Il Perugia pareggia col neoentrato Seghetti che riceve palla dal limite, si gira fra Pelamatti e Dametto, sguscia e fa cadere l’imbattibilità di Zaccagno dopo 680 minuti. Al 73’ Bartolomei calibra la cannonata sotto la traversa: vola Zaccagno. All’83’ Masala riceve palla in area e tira per il vantaggio, ma il portiere devia.

