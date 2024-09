Torres, un blitz I gol di Fischnaller e Mercadante 

Gubbio 1

Torres 2

Gubbio (3-5-2) : Venturi, Rocchi, Tozzuolo, Pirrello (85’ Fossati); Zallu (70’ David), Franchini (71’ Faggi), Rosaia, Iaccarino (79’ Proietti), Corsinelli; D’Ursi (79’ Giovannini), Tommasini.

In panchina Bolletta, Stramaccioni, Signorini, Maisto. Allenatore Taurino.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zambataro, Casini, Mastinu (80’ Masala), Guiebre; Scotto (54’ Varela), Fischnaller (80’ Goglino); Nanni (77’ Diakite). In panchina Petriccione, Coccolo, Liviero, Marini, Minnelli, Xhani. Allenatore Greco.

Arbitro : Andreano di Prato.

Reti : 10’ Fischnaller, 49’ Corsinelli, 67’ Mercadante.

Note : angoli 8-4, rec. 1’ pt-5’ st.

Capolista per una notte. Seppur con qualche brivido finale. Bella e imperfetta, umana e soprattutto matura, la Torres al “Barbetti” convince.

Dopo 10’ di impasse, Venturi forza un’uscita, in fase di costruzione, su D’Ursi. Casini è lesto nel leggere la giocata e nel servire Fischnaller che, dal limite, controlla ed infila il pallone alla sinistra del portiere. La reazione del Gubbio non si fa attendere: Rosaia, al 15’, conclude con un destro a giro centrale, dando l’opportunità a Zaccagno di smanacciare in bello stile. Al 27’ Mastinu illumina di prima intenzione e manda al cross, dal fondo, Guiebre. Sulla rasoiata velenosa del burkinabè, Nanni è in leggero ritardo. L’ex attaccante dell’Olbia, infastidendo la retroguardia umbra con i suoi tagli, scappa in due occasioni (29’ e 34’), appoggiando, entrambe le volte, per l’accorrente Fischnaller che sciupa. Corsinelli (35’) tenta la sorpresa dalla trequarti. Al 36’ brivido Torres: sfugge il pallone dalle mani di Zaccagno ma Guiebre è reattivo, allontanando il pericolo.

La ripresa

Il Gubbio riesce a rientrare in partita. Al 49’ l’ex Cagliari Zallu, da destra, mette in difficoltà Zaccagno, costretto a respingere centralmente e a consegnare a Corsinelli un facile tap-in di piatto. Uno a uno. Greco corre ai ripari, richiama in panchina Scotto e butta nella mischia Varela. Fischnaller bussa di destro, dalla lunetta, al 55’. Rosaia azzarda dalla distanza (61’). Al 67’ Mastinu prende per mano la Torres e col suo mancino, su calcio piazzato, telecomanda sulla testa di Mercadante la palla del 1-2. Tommasini (il migliore dei suoi) tenterà in tre occasioni (77’, 81’, 95’) di ricucire le distanze, sfiorando nelle battute finali il pari con un diagonale violento, su cui Zaccagno è miracoloso. Niente da fare, passa la Torres.

