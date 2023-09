Torres, un avvio da applausi ma la difesa deve migliorare 

Il derby sardo da capoliste della serie C sarà una novità assoluta. Per merito della Torres soprattutto, perché per la prima volta è riuscita a vincere le prime due giornate del campionato.

E' tutto oro quello che luccica nei successi in fotocopia (numerica non di prestazione) per 2-1 su Recanatese e Rimini? Non proprio. Lo ha riconosciuto lo stesso tecnico Alfonso Greco sottolineando «l'approccio contratto con tensione eccessiva del primo tempo», dove obiettivamente il Rimini avrebbe potuto chiudere in vantaggio visto il maggior numero di occasioni create.

Cosa non va

La fase difensiva ha manifestato qualche incertezza di troppo. Con l'ingresso di Idda però – complice anche un atteggiamento più offensivo- la retroguardia è sembrata più solida. A centrocampo va rivisto qualcosa: Mastinu non è ancora al meglio della condizione e quindi fatica nella fase di interdizione. Il 3-4-1-2 presuppone poi grande spinta da parte degli esterni. Contro il Rimini discreto primo tempo di Pelematti, anche se poi è stato spesso Ruocco a fare l'ala sinistra, mentre a destra sono mancate le incursioni con cross di Zecca, opaco pure nella ripresa nonostante la maggior aggressività dei rossoblù.

L'impressione generale è che nelle gare contro avversari veloci o comunque aggressivi, sia meglio inserire nel quartetto di centrocampo almeno un giocatore più portato all'interdizione e alla copertura, altrimenti si rischia di non avere quel possesso palla e quell'iniziativa cercate. Va ricordato che in panchina ci sono due mastini come Lora e il duttilissimo Masala.

La stagione è all'inizio, ci sono giocatori ancora non al meglio della condizione e lo stesso allenatore deve verificare diverse situazioni, perché un conto sono le amichevoli (giocate oltretutto contro avversarie di categoria inferiore) un conto è la partita.

Cosa va

Esperienza, carattere e anche un pizzico di fortuna (a Recanati i padroni di casa hanno colpito due traverse) sono le novità di quest'anno. Nel campionato scorso raramente la Torres riusciva a mantenere il vantaggio, mai era riuscita a rimontare e vincere una partita una volta finita sotto, come invece accaduto contro il Rimini.

L'attacco funziona: hanno segnato finora Ruocco, Scotto e Diakite (doppietta) ma al di là dei gol, le punte hanno anche creato opportunità e assist per i compagni. Lo stesso Fishnaller è piaciuto perché ha fatto tanta quantità in avanti quando è entrato nella ripresa ed è giocatore che lascia poco tempo e tranquillità ai difensori anche quando sono in vantaggio.

La panchina, come sottolineato più volte dal tecnico Greco, ha giocatori che incidono quando entrano. Kujabi cresce, così come Liviero che se riesce a tornare sui buonissimi livelli della prima parte della stagione passata diventa un fattore sulla fascia. Lo ha dimostrato con il traversone per il 2-1 realizzato di testa da Diakite.

RIPRODUZIONE RISERVATA