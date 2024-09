Torres, un altro pari Contro il Pineto rimedia Fischnaller 

Torres 1

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto, Coccolo, Mercadante; Zambataro, Casini (8’ st Mastinu), Brentan (5’ pt Masala), Guiebre; Fischnaller, Nanni (8’ st Scotto), Goglino (34’ st Diakite). In panchina Petriccione, Liviero, Giorico, Fabriani, Zecca. Allenatore Greco 6.

Pineto (3-4-3) : Tonti; Villa, Marafini, Dutu; Hadziosmanovic, Amadio (32’ st Schirone), Germinario (44’ st Pellegrino), Borsoi; Bruzzaniti, Fabrizi (32’ st Gambale), Chakir (41’ st Lombardi). In panchina Marone, Barretta, Ienco, De Santis, Baggi, Giovannini, Marrancone, Del Sole, Nebuloso. Allenatore Cudini 6,5.

Arbitro : Di Mario di Ciampino.

Reti : pt 31’ Bruzzaniti; st 8’ Fischnaller.

Note : ammoniti Marafini, Casini, Dametto, Mastinu, Amadio, Pellegrino, Dutu. Recupero 3’ pt, 6’ st, Spettatori 3.493.

Sassari. Com’è dura confermarsi in serie C. La Torres non ha brio e sprint e deve inseguire il più cinico Pineto che passa in vantaggio nel primo tempo. Finisce 1-1 al “Vanni Sanna” e il secondo pareggio casalingo di fila tiene a -1 i rossoblù dalla vetta, ma Pescara ed Entella giocano oggi.

Il tecnico Greco attua un massiccio turnover inserendo sei giocatori diversi rispetto al match col Milan Futuro. Dopo appena 5’ esce Brentan per un problema muscolare ed entra Masala. Il Pineto pressa, la Torres eccede nella costruzione dal basso, ma quando tenta il lancio lungo trova Nanni bravo a tenere palla e Goglino efficace nelle accelerazioni: il suo tocco per Guiebre al 20’ porta l’esterno al gol, ma aveva ricevuto mezzo metro avanti e l’assistente aveva alzato la bandierina. Si gioca poco, anche perché il mediocre arbitro tollera molto il gioco duro degli abruzzesi e non ammonisce praticamente mai.

Il Pineto passa a sorpresa al 31’: punizione da quasi 30 metri di Bruzzaniti bassa e angolata a sinistra, Zaccagno non arriva in tempo col tuffo. Gli ospiti continuano a perdere tempo, poi improvvisamente al 46’ Bruzzanitiva al tiro dalla destra: Zaccagno respinge.

Nella ripresa l’ingresso di Scotto e Mastinu dà più verve alla manovra. Fischnaller suggerisce per Goglino che però si fa respingere il tiro. Al 53’ Scotto serve Fischnaller che non sbaglia la conclusione del pareggio. La Torres attacca di più ma rischia anche in chiusura su una mischia furibonda dentro la propria area. L’ultima occasione è per Fischnaller nel recupero: bel tiro in corsa ma anche bella risposta di Tonti.

