Torres, Udassi nel direttivo della Lega Pro 

Sassari. Riconoscimento prestigioso per Stefano Udassi, presidente della Torres. Il Consiglio direttivo di Lega Pro lo ha inserito nella terna dei nuovi consiglieri, uno per girone. Insieme a Udassi sono stati nominati Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania, e Renato Mazzamauro, vicepresidente del Giugliano. Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha dato il benvenuto ai tre nuovi consiglieri, evidenziandone le qualità professionali, per poi ringraziare per il lavoro svolto i consiglieri decaduti: Andrea Langella, Antonio Magrì e Roberta Nocelli.

Va ricordato che si tratta del secondo incarico prestigioso per Stefano Udassi: nel novembre scorso è stato nominato nuovo capo delegazione della Rappresentativa Nazionale della Lega Pro da Gianfranco Zola, vice presidente della Lega Pro. Riconoscimenti che rendono merito alla serietà e capacità di Udassi, in grado di passare dal campo da gioco alla panchina e quindi alla dirigenza, e di riflesso anche alla credibilità sempre maggiore che sta acquistando la Torres, considerato ormai uno dei club più affidabili dell’intera Serie C.

