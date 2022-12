Torres, tutto da guadagnare 

Sassari. Anche Gubbio ha i suoi grandi ceri votivi, ma sono appena tre. Sassari di Candelieri ne può schierare 13. Chissà se questo vantaggio numerico nelle due feste cittadine più sentite servirà per riequilibrare i valori tecnici: questo pomeriggio al “Vanni Sanna” (inizio alle 14.30) favorito è il Gubbio, vice capolista che arriva con la forza dirompente del miglior attacco del campionato (27 reti) e una difesa che non prende gol da quattro partite.

La Torres si è riportata equidistante da playoff e playout (5 punti) ma per spostarsi a distanza di tre risultati dalla zona pericolosa ha necessità di concedere il bis dopo il colpaccio con la Carrarese. E finora in questa stagione i rossoblù di Greco non hanno mai vinto due partite consecutive.

Si pensava che potesse essere la gara del rientro almeno in panchina dell'attaccante Ruocco, fermo da un mese, ma sembra che per prudenza non verrà convocato. In ogni caso la ricostituita coppia Diakite-Scappini ha come alternative Sorgente e Luppi.

Qualche problema in difesa, dove il terzino Heinz non è a posto fisicamente e Lombardo non ha ancora recuperato. Il rientro dalla squalifica del centrale Dametto consente di poter dirottare sulla corsia destra Riccardo Pinna oppure Ferrante. L'unica altra soluzione sarebbe arretrare Liviero e mettere come esterno di centrocampo Lisai o Campagna per avere due giocatori capaci di spingere.

Una curiosità: l'ultimo confronto fra Torres e Gubbio risale a 23 anni fa, la stagione del ritorno in C1: vittoria sassarese per 2-0 con reti di Chechi e Luca Amoruso.