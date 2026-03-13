Torres, tuffo nel passato 

Sassari. «Dobbiamo anche essere brutti e cattivi», esordisce il tecnico Alfonso Greco nel presentare la gara di questo pomeriggio al “Vanni Sanna” contro il Ravenna (14,30). Esortazione che nasce dal non avere ancora digerito il pareggio di Carpi: «Serviranno una partita importante e un pizzico di cattiveria agonistica mancata a Carpi, dove dovevamo vincere. Ci vuole anche l’umiltà di essere anche più sporchi quando occorre. Ogni partita va affrontata come se fosse quella dei playout, quella decisiva».

Ritardo

La Torres ha un punto di ritardo dal Perugia, impegnato contro la capolista Arezzo, quindi in teoria anche un pareggio potrebbe garantire l’aggancio agli umbri per affrontare poi lo scontro diretto di venerdì sera sullo stesso piano. «Non dobbiamo guardare ai risultati delle concorrenti dirette ma pensare solo a noi e cercare di portare a casa il risultato pieno contro una squadra forte, che ha elementi di categoria superiore».

L’attaccante amico

Nel Ravenna c’è Manuel Fischnaller. È la prima volta da avversario per l’attaccante altoatesino, fra i trascinatori della Torres arrivata seconda e terza: 25 reti il suo bottino. Il club rossoblù ha provato inutilmente a trattenerlo: la punta inizialmente aveva scelto il Trapani nel girone C, dove ha realizzato 9 gol in 17 gare, poi è passata nelle file della terza forza del torneo, dove finora è andata a bersaglio 2 volte. «Sappiamo che è un giocatore importante come ce ne sono altri nel Ravenna, lo conosciamo e quindi dovremo essere bravi a limitarlo. In gara sarà un avversario, finita la partita tornerà amico» dice Greco. Curiosità: rispetto all’andata c’è il tecnico Mandorlini, campione d’Italia con l’Inter nel 1989.

Tra l’altro l’approdo di Fischnaller al Ravenna ha consentito ai romagnoli di girare in prestito a Sassari il centravanti Luciani, che quindi si presenta a sua volta come ex.

Solo Zecca out

A parte l’esterno destro Zecca, ancora fermo per infortunio, tutti gli altri rossoblù sono a disposizione del tecnico Greco che al centro della difesa recupera Antonelli. Resta da capire se ritornerà titolare Baldi, mentre sulla presenza di Nunziatini non sembrano esserci dubbi. Con Sala e Zambataro sulle corsie esterne bisogna decidere se Mastinu sta a centrocampo oppure sulla trequarti. In attacco Luciani ha ottime motivazioni quindi dovrebbe giocare insieme a Sorrentino.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Brentan, Zambataro, Mastinu; Di Stefano, Sor rentino; Luciani. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA