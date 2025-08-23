Torres, tre punti e via 

Torres 1

Pontedera 0

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Fabriani (42’ st Biagetti), Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico (20’ st Masala), Lunghi, Nunziatini (35’ st Carboni); Bonin (20’ st Lattanzio), Musso (42’ st Diakite). In panchina Petriccione, Idda, Dumani, Stivanello, Fois, Frau, Marano. Allenatore Pazienza.

Pontedera (4-2-3-1) : Vannucchi; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre (30’ st Polizzi); Milazzo (20’ st Tarantino), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Bassanisi (42’ st Vona); Bucancil (1’ st Andolfi). In panchina Biagini, Strada, Vona, Guene, Pietra, Paolieri, Pietrelli, Coviello, Beghetto. Allenatore Menichini.

Arbitro : Pasculli di Como.

Reti : primo tempo 30’ Zecca.

Note : espulso al 50’ st Lunghi per doppia ammonizione. Ammoniti Lunghi, Ladinetti, Diakite Recupero 3’ pt-7’ st Spettatori 3.228 (8 ospiti).

Bella e veloce per un tempo, in affanno nel secondo. Ma è vittoria per 1-0 grazie a Zecca. Va bene per il morale iniziare il campionato col successo davanti ai tifosi del “Vanni Sanna”, ma sicuramente c’è da lavorare su questa rinnovata Torres.

Primo tempo

Come in Coppa Italia i rossoblù sono rapidi e ficcanti. Al 10’ Musso anticipa un avversario e serve Lunghi che va via centralmente e poi tira da fuori: il portiere respinge e in area piccola Nunziatini serve Musso che prova a girarla in rete ma viene contrastato. Gli ospiti creano un paio di azioni ma non inquadrano mai la porta. Lo fa invece Bonin al 18’ ma il tiro è debole. Alla mezzora Lunghi da sinistra effettua il cross rasoterra che mancano tutti ma non Zecca, maestro nel chiudere la diagonale offensiva. Nel recupero Lunghi per Nunziatini che conclude ma trova la risposta del portiere.

Ripresa

Il Pontedera diventa più aggressivo e inizia a mettere in crisi la Torres. Subito Bassanisi in apertura, ma Zaccagno respinge. Gli ospiti creano ansia ma non inquadrano la porta. Il tecnico Pazienza con due cambi rivoluziona il centrocampo: Masala per Giorico (ma il regista arretrato diventa Brentan) e Lattanzio per Bonin che si sistema a sinistra, con Nunziatini che invece fa l’interno, mentre Lunghi va a fare la punta insieme a Musso.

La Torres gestisce male due volte il contropiedie, in uno Lunghi (ripresa insufficiente compresi i due cartellini) sbaglia il passaggio per Diakite. Il tecnico ospite Menichini chiede inutilmente il Var all’85’ per un presunto fallo da rigore. La squadra sassarese deve soffrire sino al 97’.

