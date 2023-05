Torres, tre esterni e un attaccante le priorità 

Sassari. È la settimana dei primi annunci in casa Torres. Probabile per qualche conferma ma forse anche per una novità. Il fatto che la società sassarese sia rimasta in silenzio per cinque settimane dopo la raggiunta salvezza diretta in serie C, va interpretato non solo come un'accurata riflessione, ma anche come il tentativo di allargare lo staff tecnico con una o due figure di potenziamento.

Dal momento che sono in corso i playoff, logica vuole che i sondaggi riguardino qualcuno ancora al lavoro, o che lo era sino a qualche giorno fa.

Nodo mercato

Probabilmente la ricercata “aggiunta” riguarda i responsabili del mercato. Non significa necessariamente una rinuncia all'attuale direttore sportivo Andrea Colombino, ma l'impressione è che si cerchi anche un altro riferimento per il mercato professionistico. La società rossoblù vuole rinforzare la squadra, sia con giocatori esperti e di personalità, sia con giovani di qualità già pronti per giocare come Ruocco e Sanat.

Non sembrano esserci invece rumors sul discorso allenatore, con Alfonso Greco in pole position. Anche perché la sua conferma consentirebbe di ripartire da una buona base di lavoro tecnico e tattico già fatto, quindi – si spera- con una squadra decisamente più rodata per la serie C, senza che passino due-tre mesi per riabituarsi ai ritmi e all'intensità del campionato professionistico.