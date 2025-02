Torres, trappola Sestri 

Sassari. Sulla carta un match semplice: domani al “Vanni Sanna” (calcio d’inizio alle 15) arriva il Sestri Levante, penultimo del girone, capace di vincere in trasferta solo contro la cenerentola Legnago Salus e contro la Pianese. È il primo di due match davanti al pubblico sassarese che la Torres deve fare entrambi suoi se vuole sperare di recuperare qualche punto alla capolista Virtus Entella (-7), in questo turno impegnata a Pescara, e alla vice capolista Ternana (-2), che gioca a Legnago.

Il tecnico Alfonso Greco avverte: «Gare facili prima di giocarle non ce ne sono. Loro hanno fame di punti, noi dobbiamo evitare di guardare la classifica e pensare solo a dare continuità ai nostri risultati». Del resto all’andata la vittoria fu ottenuta soltanto all’89’ con la rete di Fischnaller. Curiosità: nel Sestri levante giocano due giovani che la Torres ha dato in prestito per avere maggiore minutaggio, il centrocampista Nunziatini e il trequartista Goglino.

Mastinu no, Masala sì

La squadra rossoblù è priva del fantasista Mastinu, l’uomo di maggior talento tecnico: «Si trascina un problema a un piede da qualche settimana e abbiamo deciso insieme allo staff medico di fermarlo per consentirgli di recuperare bene». In dubbio l’esterno destro Zecca, che ha ripreso a muoversi dopo la ferita alla testa ma difficilmente sarà schierato dall’inizio, quindi Greco dovrà scegliere altre soluzioni: «Ne abbiamo diverse e i giocatori sanno cosa fare», risponde senza scoprire le carte. Fuori anche il difensore Dametto, sempre infortunato, mentre rientra il centrocampista Masala, che dovrebbe iniziare in panchina.

Mercato

Chiuderà lunedì, quindi non è escluso un colpo dell’ultima ora. Greco osserva: «Più che a centrocampo guardo eventualmente alla difesa ma solo se c’è un giocatore utile, altrimenti stiamo bene così». L’impressione è che non si voglia creare ulteriore concorrenza ora che in attacco c’è anche Zamparo a coprire la falla lasciata da Scotto, che starà probabilmente fermo sino a febbraio. Conti alla mano, con la partenza di Coccolo e l’infortunio a Dametto è proprio la difesa il reparto con meno giocatori, dato che c’è solo Fabriani come alternativa a uno del terzetto Idda-Antonelli-Mercadante, anche se Zambataro all’occorrenza può fare il difensore esterno, soprattutto nella difesa a quattro.

