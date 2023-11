Torres, testa al campionato 

Juventus Next Gen 1

Torres (dts) 0

Juventus Next Gen (3-5-2) : Scaglia; Perotti, Citi (4’ pts Muhamerovic), Stivanello; Valdesi, Maressa (28’ st Comenencia), Doratiotto (16’ st Hasa), Palumbo (44' st Savona), Ntenda (16' st Rouhi); Anghelè, Mbangula (28’ st Guerra). In panchina Daffara, Crespi, Savona, Poli, Mulazzi, Crapisto. Allenatore Brambilla.

Torres (3-4-1-2) : Garau; Fabriani, Siniega, Pinna; Mandrelli (7’ pts Ruocco), Cester (21’ st Kujabi), Nunziatini (28’ st Lora), Verduci (28’ st Dametto); Goglino (37’ st Sanat); Scotto, Menabò (21’ st Fischnaller). In panchina Petriccione, Diakite, Antonelli, Giorico, Pelamatti. Allenatore Greco.

Arbitro : Gemelli di Messina.

Rete : primo tempo supplementare, 6’ Comenencia.

Note : a mmoniti Citi, Ntenda, Doratiotto, Fabriani, Goglino, Dametto, Comenencia, Scotto, Sanat, Muharomevic. Recupero 2’ pt - 3’ st.

Alessandria. Seconda sconfitta in quattro giorni ed eliminazione dalla Coppa Italia. Ad Alessandria si impone la Juventus Next Gen per 1-0, con rete di Comenencia nel primo tempo supplementare. Poco male, che la società sassarese alla competizione tenesse pochino (erano i sedicesimi di finale) si è capito quando il tecnico Alfonso Greco ha schierato la Torres 3, imbottita di giovani, giocatori utilizzati finora pochissimo (Pinna, Goglino, Menabò) e addirittura di debuttanti come Nunziatini, Mandrelli e Verduci. Unici veterani il portiere Garau e il capitano Scotto, squalificato in campionato ma utilizzabile in Coppa Italia. Saggia decisione non sprecare energie infrasettimanali, dato che domenica c’è la terza gara in otto giorni: al “Vanni Sanna” arriva l’Ancona e in questo match sì che conta il risultato, perché bisogna riprendere a vincere dopo lo stop contro la Virtus Entella per tenere a distanza l’inseguitrice Cesena.

Cronaca avara

Davvero pochino da raccontare nei tempi regolamentari, dove la Torres 3 palesa inevitabile mancanza di automatismi e fluidità nel gioco. Al 7’ il bianconero Anghelè spreca a porta vuota e in apertura di secondo tempo coglie l’esterno rete. Al 63’ il rossoblù Siniega di testa spedisce fuori la palla del vantaggio. Il tecnico Greco inserisce qualche titolare nella ripresa ma la gara resta inchiodata sullo 0-0. La sblocca la Juve al 6’ del primo overtime: Valdesi lancia il neo entrato Comenencia che con un bel destro supera Garau. Il portiere Scaglia compie poi due interventi prodigiosi su Scotto (incornata in area) e Fischnaller (tiro potente) negando alla Torres un pareggio legittimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA