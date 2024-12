Torres, svolta in tre mosse 

La chiusura dell'andata in casa con la Lucchese, l'apertura del ritorno a Pesaro, formazione con la quale divide il quarto posto. E in questi due turni ci sono i match fra Ternana e Virtus Entella prima e Pescara poi. A seguire il big match del “Vanni Sanna” contro il Pescara nella giornata che vedrà di fronte Arezzo e Vis Pesaro. In altre parole: i prossimi tre turni possono rivoluzionare la classifica delle pretendenti alla promozione diretta in Serie B. E indirizzare anche le eventuali scelte sul mercato di riparazione di gennaio, non solo del club sassarese ma anche degli altri che puntano in alto.

La risalita

La speranza di società e tifosi è che il colpaccio di Carpi sia solo l'inizio della riscossa per una Torres che dopo avere raccolto solo un punto in quattro giornate ha perduto qualche posizione. Il Pescara l'ha in qualche modo aspettata con due sconfitte interne che hanno favorito la Ternana nel raggiungerla in vetta.

Il distacco dalla coppia di testa è di 7 punti, ma con l'en plein nelle prossime tre partite e il mancato en plein della Ternana, la corsa per la promozione diretta verrà completamente riaperta.

Spetta quindi ai rossoblù di Greco dimostrare di aver superato definitivamente il momento negativo e di poter lottare per la Serie B come e meglio dell'anno scorso, in un campionato dove manca una squadra nettamente più forte come era il Cesena della stagione passata che nel girone di ritorno ha fatto galoppata solitaria senza avversari.

Out Masala

La squadra sassarese dovrà fare a meno del centrocampista Alessandro Masala per almeno un mese. La società ha comunicato che «a seguito dell’infortunio rimediato nel corso del match di sabato scorso tra Carpi e Torres, e dopo gli accertamenti del caso, Masala ha rimediato la lesione di primo grado terzo medio superiore bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista sassarese ha già iniziato il percorso di riabilitazione che lo porterà ad essere a disposizione del tecnico tra 30/40 giorni».

Tenuto conto che contro la Lucchese il fantasista Mastinu osserverà la seconda giornata di squalifica per l'espulsione nel match contro l'Ascoli, ecco che il reparto può contare per domenica solo su Giorico, Brentan e Casini. Dovrebbero bastare per la conferma di un centrocampo con due soli centrali e due esterni, come finora proposto dal tecnico Greco, molto fedele al 3-4-3, con leggere variazioni solo per la posizione delle tre punte, non sempre schierate sulla stessa linea.

RIPRODUZIONE RISERVATA