Torres, subito le carte in tavola 

Sassari. La Torres mette subito le cose in chiaro: anche in questo campionato vuole stare in alto. Quanto in alto lo diranno le prossime partite, a iniziare da quella di domenica a Pescara, che ha vinto all'esordio, 2-1 sul campo della Ternana. Dopo il secondo posto dell'anno scorso è logico attendersi «prestazioni e atteggiamento importanti» come li ha definiti il tecnico Greco. Anche contro formazioni che come la Vis Pesaro possono puntare solo a una salvezza senza playout.

A parte il risultato numerico di 3-0, la gara contro la Vis Pesaro è andata a strappi. La sintesi è una vittoria più che legittima, diversi sprazzi di spettacolo e tecnica, qualcosa da rivedere ma non certo a carattere d'urgenza. Il match ha confermato, così come quelli di Coppa Italia contro Mantova e Albinoleffe che ha ragione il tecnico Greco nel voler chiedere alla sua Torres di imporre il proprio gioco dato che ha tanto talento e istinti offensivi (persino nei difensori), perché sino a quando ha l'iniziativa ha comunque le mani sulla partita, anche se non segna o rischia qualcosa.

Note positive

Due su tre dei nuovi acquisti schierati da titolare sono piaciuti alquanto. Brentan è centrocampista di quantità e qualità oltre che di grande senso della posizione. Per questo ha funzionato bene in coppia con Mastinu, che è giocatore più sbilanciato sulla qualità (alcuni suggerimenti per i compagni sono di categoria superiore) che sulla quantità in fase difensiva. Varela è una vera e propria ala destra, laddove Ruocco, che preferiva agire a sinistra era più una seconda punta. Le accelerazioni del portoghese sono irresistibili sia per scatto, sia per capacità di fintare, fermarsi e ripartire. I due gol nascono proprio dalle sue iniziative. Zaccagno ha riconfermato la sua importanza impedendo che il match venisse riaperto quando la Vis Pesaro ha effettuato il massimo sforzo. I cambi sono di qualità: non a caso la terza rete è stata confezionata da Goglino (dribbling ubriacante) e Masala (rovesciata da cineteca).

Da migliorare

Gli esterni Zambataro e soprattutto Guiebre hanno faticato. Poca spinta nel primo tempo dove sono apparsi rinunciatari. Si sono sciolti dopo, ma quando la partita si era messa già in discesa. Forse li ha frenati l'emozione dell'esordio, specie Guiebre che comunque nelle gare di Coppa Italia è apparso più ficcante. Nessun dubbio invece su Zambataro, ha dimostrato nella stagione passata che può fare meglio. Così come non preoccupano un paio di leggerezze difensive di Dametto (il più tecnico tra i difensori) che ha perso palla nella propria trequarti regalando un paio di occasioni importanti alla Vis Pesaro.

La qualità dei cambi è alta, basti dire che mancavano due titolari come Giorico e Zecca, il centravanti Diakite e il neoacquisto Casini. Magari sarebbe opportuno anticipare qualche cambio nella ripresa, in modo da mantenere sempre alta l'intensità.

