«torres stabilmente tra le migliori» 

Sassari. «Per la Serie B devono crescere tutte le componenti: società, squadra, pubblico e strutture». Il presidente Stefano Udassi è alfiere e portavoce di una Torres che pensa in grande e vuole migliorarsi campionato dopo campionato. Quella che sta per iniziare col ritiro sarà la quarta stagione targata Abinsula. Il numero uno della dirigenza svela i programmi.

Presidente, che significato ha il biennale al tecnico Greco e al ds Colombino?

«È un segnale di continuità e fiducia per quanto riguarda il progetto tecnico, l’intenzione di proseguire il lavoro iniziato insieme».

Dopo il secondo posto sono aumentate le aspettative, vi preoccupa?

«L’asticella si è sollevata e noi l’abbiamo sollevata in tempi molto rapidi per quel che era il progetto. Preoccupati no, sicuramente abbiamo più responsabilità. Non saremo più la sorpresa del campionato ma è normale così, come è normale ci siano più ambizioni e aspettative dei tifosi e noi faremo in modo che questo vada di pari passo con i risultati».

Qual è l’obiettivo per il prossimo campionato?

«Non è che se non c’è il Cesena diventa più facile vincere, noi vogliamo stare ancora in alto e stabilizzarci tra le migliori».

Cosa serve per rendere ancora più efficace la squadra?

«Col tecnico e il ds abbiamo le idee molto chiare».

Il portiere Garau ha appeso le scarpette al chiodo, resterà in società?

«Pierpaolo è un ragazzo che ho anche allenato, una persona straordinaria, un esempio per tutti in campo e fuori, e di questo lo voglio ringraziare. Vogliamo sia una risorsa all’interno del progetto, persone come lui non dobbiamo lasciarcele sfuggire».

Com’è il bilancio del settore giovanile?

«Abbastanza buono. Abbiamo raggiunto con la Primavera i playoff promozione, gli Under 15 e 17 hanno fatto una discreta stagione. E il prossimo anno, anche se non è obbligatorio, ci saranno anche Under 14 e Under 16, quindi avremo ben cinque squadre nei campionati nazionali. Poi abbiamo un numero importante di bambini e tante richieste: c’è il sogno di indossare la maglia rossoblù».

Sono previsti altri lavori per lo stadio?

«Per quanto riguarda la concessione noi abbiamo adempiuto e investito molto. Servono tante cose, lo stadio ha cento anni, lo abbiamo reso disponibile per la Lega Pro ma va riammodernato anche per poter essere vissuto meglio durante la settimana e durante la partita. E si parla di aspetti che non riguardano la capienza, visto che il minimo per la serie B è di 5.500 posti e può essere garantito. Non è che possiamo sempre mettere delle pezze, occorre sedersi a tavolino con le istituzioni e ragionarci sopra».

Avete riacceso la passione a Sassari, vi aspettate un aumento del pubblico?

«Che sia rifiorito l’amore ci fa piacere, tutto è migliorabile, anche il pubblico, ma anche come positività. Se tutte le componenti della città cresceranno e agiranno insieme, non ci sarà precluso niente e allora i sogni potranno diventare realtà».

