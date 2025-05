«Torres, spingi al massimo» 

Sassari. «Domani sarà solo il primo tempo, ma chi entrerà non dovrà risparmiare le energie». Così il tecnico Alfonso Greco alla vigilia della partenza per Bergamo in vista della sfida (alle 20) contro l’Atalanta Under 23. Primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, che corrisponde agli ottavi di finale. Due partite in quattro giorni (il ritorno è mercoledì al “Vanni Sanna”) che premieranno la meglio piazzata in caso di parità di risultati e gol (una vittoria a testa con stesso scarto oppure due pareggi) e quindi la Torres. Poi scatteranno subito i quarti (il 18 e 21 maggio). Un piccolo tour de force dove chi va avanti deve poter contare su una rosa lunga, visti i ridottissimi tempi di recupero. Tanto più in questa prima sfida contro i giovani nerazzurri, che hanno un’età media tra i 21 e 22 anni rispetto ai 29-30 dei sassaresi.

Il confronto è un inedito assoluto nella storia delle due società. Altra curiosità: se il tecnico Alfonso Greco ha giocato 11 partite in Serie A con la Lazio di Materazzi, il suo più giovane collega Francesco Modesto vanta 202 presenze in Serie A con le maglie di Reggina, Genoa, Bologna, Parma e Pescara. Da allenatore Greco ha disputato tutte le sue 109 partite in Serie C sulla panchina rossoblù, Modesto ha 217 gare in Terza Serie (rende, Cesena, Poro Vercelli e Vicenza) e 33 in Serie B a Crotone.

Mister Greco, avete pescato l’Atalanta Under 23: cosa ne pensa?

«Si tratta della classica squadra Under 23 ricca di talento che fa un calcio propositivo e attacca con tanti uomini, infatti ha il miglior attacco col Padova: ha segnato 65 reti».

Preoccupato dopo le ultime prestazioni della difesa in campionato?

«Non sono preoccupato».

L’esperienza della Torres contro la gioventù dell’Atalanta, quale sarà la chiave?

«Loro giocano con gli stessi concetti nostri, quindi saranno importanti i duelli individuali. Sono giovani e avranno un grande impatto fisico, noi dobbiamo saper rispondere anche su questo fronte perché l’esperienza può essere determinante in alcuni momenti della partita ma se non si hanno le gambe diventa dura».

L’anno scorso secondi con tre settimane di sosta, quest’anno giocate una settimana prima e avete fatto l’amichevole col Tempio: come sta la squadra?

«Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, con entusiasmo. I ragazzi non vedono l’ora di iniziare i playoff, che sono un torneo a parte, dove tutto si azzera».

Iniziare in trasferta è un vantaggio o uno svantaggio?

«È il primo tempo della sfida ma non vanno fatti i calcoli, bisogna dare il massimo subito».

Andata e ritorno in quattro giorni, come si dosano le forze? Col turnover?

«Non bisogna fare calcoli. Chi inizia nella prima partita deve spingere al massimo, senza risparmio di energie».

Avete fatto riposare Antonelli, Dametto, Giorico e Diakite, com’è la situazione?

«Partiamo tutti e chi sta meglio gioca».

