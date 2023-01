Torres spietata, San Donato ko 

Torres (4-3-1-2) : Garau; Lombardo, Dametto, R. Pinna, Liviero; Masala, Lora, Gianola (37' st Carminati); Lisai (11' st Bonavolontà); Diakite (46' st Saporiti), Scappini (37' st Luppi). In panchina Carboni, Girgi, S. Pinna, Teyou, Tesio, Sorgente. All. Sottili.

San Donato Tavarnelle (4-3-1-2) : Cardelli; Siniega, Gorelli, Brenna, Carcani (33' st E. Rossi); A. Rossi, Regoli (23' st Galligani), Bovolon; Russo (46' st Gjana); Marzierli (33' st Ubaldi) , Noccioli (23' st Gerardini). In panchina Biagini Rossi, Ciurli, Sepe, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani. All. Buzzegoli.

San Donato Tav. 1

Torres 3

San Donato Tavarnelle (4-3-1-2) : Cardelli; Siniega, Gorelli, Brenna, Carcani (33' st E. Rossi); A. Rossi, Regoli (23' st Galligani), Bovolon; Russo (46' st Gjana); Marzierli (33' st Ubaldi) , Noccioli (23' st Gerardini). In panchina Biagini Rossi, Ciurli, Sepe, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani. All. Buzzegoli.

Torres (4-3-1-2) : Garau; Lombardo, Dametto, R. Pinna, Liviero; Masala, Lora, Gianola (37' st Carminati); Lisai (11' st Bonavolontà); Diakite (46' st Saporiti), Scappini (37' st Luppi). In panchina Carboni, Girgi, S. Pinna, Teyou, Tesio, Sorgente. All. Sottili.

Arbitro : Zanotti di Rimini.

Reti : 23' pt Diakite (r), 41' pt Marzielli; 32' st Marzierli (aut), 40' st Diakite.

Note : Ammoniti Lora, Cardelli, Carcani, Diakite, Brenna, Noccioli, Bovolon, Gianola, R. Pinna. Recupero 2' pt-6' st.

Montevarchi. Più efficace che bella. Un pizzico fortunata. Vincente al momento giusto e nella gara giusta. La Torres del neo tecnico Sottili espugna Montevarchi per 3-1 ribaltando la differenza reti: all'andata 2-1 per il San Donato Tavarnelle. Il +5 sui fiorentini è anche il distacco dai playout.

Gara non semplice. Squalificati Salvato e Antonelli, infortunati Heinz, Campagna, Ferrante e Sanat, più (nuovamente) l'attaccante Ruocco. Il tecnico Sottili modifica l'idea originale e schiera un solo trequartista (Lisai) alle spalle del duo Diakite-Scappini.

Primo tempo

Prima azione per il San Donato al 7' Noccioli va al tiro: deviato in angolo. Al 22' doppio scambio Scappini-Diakite che entra in area, scarta il portiere e viene atterrato. Rigore. Batte lo stesso Diakite che spiazza Cardelli. Uno a zero. Al 28' recupera palla Gianola e va al tiro: alto. Al 41' i padroni di casa pareggiano: Noccioli in area sfugge alla scivolata di Dametto e mette in mezzo dove sottoporta Marzielli svetta.

Secondo tempo

Con l'ingresso di Bonavolontà. Masala si sposta al centro e avanza di dieci metri. Al 62' punizione da destra di Liviero, deviazione di testa di Scappini e Brenna salva sulla linea. Al 29' proteste Torres per lo scontro fra il portiere e Diakite. Al 77' punizione di Lombardo da sinistra e Marzierli trafigge di testa il proprio portiere. Nuovo vantaggio sassarese. La partita la chiude Diakite su assist al volo da Masala all'85': scatta bene e batte il portiere in uscita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata