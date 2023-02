Torres, Sottili ai suoi «Non fate più regali» 

«Sarà una battaglia di nervi. Dobbiamo affrontarla senza fare altri regali». Il tecnico Stefano Sottili inquadra così il match del “Vanni Sanna”, alle 14.30. Alta la posta in palio: la Torres è a +4 dai playout e a +5 dall'Alessandria. Visto lo 0-0 dell'andata, tornare al successo davanti ai tifosi sassaresi (manca da sei gare) significa andare a +8 col vantaggio negli scontri diretti. Gli avversari hanno appena sostituito l'esonerato Rebuffi con l'ex Mantova Lauro. «Non abbiamo precedenti per preparare nel dettaglio la partita. Sappiamo che l'Alessandria nel mercato di gennaio si è rinforzata con giocatori esperti, sono una squadra molto fisica e pericolosa sui calci piazzati».

La “zona Cesarini”

La Torres deve esorcizzare anche la maledizione dei gol presi nei finali di partita, costati già 10 punti. Sottili spiega: «Sono errori quasi sempre individuali commessi da persone diverse, analizzarle in video e ricreare situazioni simili durante la settimana non basta, tocca anche ai ragazzi». Formazione quasi obbligata dalle assenze per squalifica (Liviero) e infortunio (Lombardo, Ruocco, Scotto, Heinz e Teyou). Tra i pali verrà confermato Salvato, sfortunato protagonista dell'autogol di Siena. «Quando si punta sui giovani bisogna concedere loro la possibilità di sbagliare, fa parte del processo di crescita. Deve essere bravo a dimostrare di poter superare l'errore ed essere determinante nel portare il suo contributo alla squadra. È un ragazzo serio, sensibile e che ha qualità. Un errore capita a tutti, deve avere la forza di superarlo».

La formazione

Torres (4-3-1-2): Salvato; Fabriani, Antonelli, Dametto, Girgi; Lora, Urso, Masala; Saporiti; Diakite, Scappini.