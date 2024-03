Torres, solo altri dieci punti 

Sassari. Paradossi del calcio: ad Ancona la Torres ha giocato una buonissima gara, superiore ad alcune delle ultime sette vinte, eppure ha pareggiato. Ben sei palle-gol nitide a fronte di sole tre azioni concesse ai marchigiani. Legittimo il commento del tecnico Alfonso Greco: «Usciamo con un po’ di rammarico perché per la prestazione meritavamo la vittoria. Non siamo stati bravi a chiudere la partita, saremo dovuti essere più cattivi quando è capitata l’occasione».

È mancata la cattiveria degli attaccanti, che per una partita si sono presi una giornata di riposo. Rarissima, per un reparto che ha già realizzato 35 gol grazie a Ruocco (12), Fischnaller (11), Scotto (8) e Diakité (4). A secco anche gli esterni Zecca (4 reti finora), Liviero (2), Zambataro (1) e il trequartista Mastinu (2 centri). Tanto che il difensore Dametto ha dovuto fare le pentole in retroguardia (due salvataggi) e il coperchio in avanti, con l’incornata del momentaneo vantaggio. Solo contro la Recanatese i rossoblù hanno vinto senza aiuto degli attaccanti: ha segnato Mastinu, soprattutto hanno fatto gol Idda e Dametto.

Situazione spareggi

A sei giornate dal termine il vantaggio della vicecapolista sulla Cararrese è di 9 punti. La differenza reti è a favore dei toscani, dunque avvantaggiati in caso di arrivo a pari merito. La matematica dice che con 10 punti nelle prossime sei gare (tre vittorie e un pari) il secondo posto sarà inattaccabile, ma non è detto che la terza in classifica faccia l’en plein, quindi potrebbe bastare anche qualche punto in meno.

Il Perugia invece è staccato di 11 punti e sugli umbri i rossoblù vantano migliori scontri diretti (una vittoria e un pareggio), quindi basteranno due successi e un pareggio a Scotto e compagni per evitare di essere superati. Va anche considerato che Carrarese e Perugia devono affrontarsi ancora nel girone di ritorno.

Ricapitolando: la possibilità di restare seconde per la Torres è del 60-65 per cento; quella di chiudere almeno al terzo posto dell’80-90 per cento.

Le prossime

Nelle prossime gare i sassaresi ospiteranno la Vis Pesaro, giocheranno a Gubbio, riceveranno la Fermana e saranno di scena ad Arezzo, attualmente ottava. Al “Vanni Sanna” avversarie che lottano per la salvezza e in trasferta squadre che cercano la posizione migliore nei playoff. Impegni non semplici, perché contro formazioni che hanno ancora qualcosa da chiedere al campionato. Il Cesena capolista invece arriverà nel penultimo turno, quando avrà già festeggiato la promozione. Pure il match in trasferta col Pineto dovrebbe essere tranquillo: la squadra è serena a centro classifica. Va ricordato comunque che nessuno ha regalato qualcosa alla Torres in questo campionato, e proprio la solidità dimostrata dopo la crisi fa capire che i rossoblù possono affrontare il finale senza ansia e, anzi, programmando per tempo gli spareggi per la promozione in serie B.

